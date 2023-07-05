Новый закон о камерах – к чему готовиться водителям?

Спустя десять лет после появления на дорогах России камер автоматической фиксации нарушений ПДД принят федеральный закон, в котором прописаны принципы их применения.

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий принципы применения камер автоматической фиксации нарушений ПДД, подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон вступает в силу 1 сентября 2024 года.

Самые важные моменты

1. Мобильные приложения, такие как «Помощник Москвы» и другие региональные сервисы, позволяющие неравнодушным гражданам зафиксировать факт нарушения ПДД, теперь не будут являться «средствами, работающими в автоматическом режиме». Все материалы с таких приложений будут рассматриваться вручную, а заявителя могут вызвать в полицию для уточнения материалов дела. Средством именно автоматической фиксации будет являться только такое, которое работает «независимо от усмотрения и без какого-либо непосредственного воздействия на них человека» (статья 22.1).

2. Решение о размещении камеры могут принять только региональные власти или владелец автомобильной дороги. Других субъектов, обладающих подобным правом, в законе не прописано. Это означает, что ГИБДД будет только согласовывать (или не согласовывать) установку камер фиксации нарушений ПДД, но проявлять инициативу по установке камеры на конкретном участке дороги она со следующего года не сможет. Однако у региональной ГИБДД будут полномочия для принятия решения о демонтаже конкретной камеры, такое решение надо будет согласовать с владельцем дороги и с региональными властями.

3. Камеры теперь финансируются только за счет региональных бюджетов. Также за счет региональных бюджетов осуществляется рассылка «писем счастья» и обработка материалов фиксации, включая хранение данных.

4. Информация обо всех камерах, их расположение, включая передвижные установки, должна публиковаться на сайте ГИБДД.

Что изменится?

Несмотря на многочисленные радостные комментарии в соцсетях, что камеры теперь будут устанавливаться только на аварийных участках дорог, спешу вас расстроить. В законе приведено обоснование для установки камеры: «и в местах, определяемых при осуществлении контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения». То есть региональная ГИБДД в ходе своей работы определяет такие участки, которые необязательно должны быть аварийными, и передает список таких адресов региональным властям и владельцам дорог, которые могут принять решение об установке камеры в этом месте. Иными словами, камеры по-прежнему смогут устанавливать в любой точке дороги, которая должностным лицам покажется опасной.

Для тех, кто часто ездит по трассам, которые, конечно же, проходят через немыслимое количество населенных пунктов, сделана небольшая поблажка: камеру теперь можно устанавливать не менее чем за 100 метров от въезда в границы населенного пункта. То есть будет время сбросить скорость.

Также теперь прямо запрещено использовать две камеры с одной зоной контроля, что иногда встречалось в дорожной практике.

И еще. Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает установленным требованиям (например, истек сертификат или срок поверки, или она установлена незаконно), то административная ответственность для водителей не должна наступать. Если же все-таки водителя оштрафовали, прокуратура сможет отменить все подобные штрафы без необходимости заявления от каждого оштрафованного. Причем если автомобилист уже оплатил штраф, то деньги должны автоматически вернуть на карту без бюрократии. Как этот механизм будет работать, пока непонятно.

Выводы

Порядка с камерами будет больше, но ряд застарелых проблем, включая фактически отсутствующую современную службу по обжалованию штрафов без необходимости траты колоссального времени на визиты в ГИБДД и суды, не решен.

И по-прежнему фотографии в письмах счастья не дают полного представления о событии. Ведь по фотографии невозможно определить, с какой скоростью ехал водитель. Фото говорит лишь о том, что машина находилась на этом участке дороги – и не более того. Доказать что-либо в спорных случаях затруднительно, а чаще невозможно. Так что единственно разумным способом действия после получения «билетика» является быстрая оплата с 50‑процентной скидкой – вне зависимости от того, согласны ли вы со штрафом или нет.