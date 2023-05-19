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Штрафовать вас смогут не все камеры

В России их более 26 тысяч, но часть окажется «некомпетентными» – одобрены новые требования к дорожным камерам.

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Госдумой РФ одобрен закон о требованиях к дорожным камерам – с помощью абы чего автомобилистов теперь штрафовать будет нельзя.

Если нарушение или похожее на него действие будет зафиксировано несоответствующая требованиям камера, то ГИБДД будет не в праве выписать водителю штраф.

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То есть, имеющая право на фиксацию нарушений камера должна будет иметь сертификат и непросроченное свидетельство о метрологической поверке. Узнать о наличии этих документов можно будет в реестре МВД.

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Но тратить время на поиск в базе не придется – данные с камер без сертификатов и свидетельств не будут приниматься службами МВД, а тем более рассматриваться.

Новые правила вступают в силу 1 сентября 2024 года, пишет РГ. Также закон регламентирует, кто вправе принимать решение о размещении камеры на дороге (представители исполнительной власти и владельцы автодороги).

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Фото: АГН «Москва»

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За РулемКирилл Панов
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