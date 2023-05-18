Самый доступный Mercedes стал длиннее – цены

Салон автомобиля стал просторнее, и едет машина плавнее.

Сегодня начались продажи седана Mercedes-Benz A-класса с длинной колесной базой. Автомобиль предлагается в трех версиях.

Помимо длинны других изменений у машины нет, если не считать новые цвета кузова – синий Sea Night Blue и серебристый Space-Time Silver.

Салон седана имеет три варианта отделки в серых, черных и коричневых тонах. Подсветка салона имеет 64 цветов. Также возможна установка панорамного люка в крыше и аудиосистемы объемного звучания Burmester.

Кроме того автомобиль оснащен интеллектуальной системой взаимодействия с человеком второго поколения MBUX – «Голосовым помощником чтения мыслей». Одной командой можно заставить машину выполнить сразу две операции. Например, сказав: «Здравствуй, Mercedes-Benz, закрой люк и снизь температуру на два градуса».

Колесная база этого Mercedes-Benz A-класса длиннее стандартной на 60 мм (2789 мм), и все это пространство досталось задним пассажирам.

Что касается цен, то модель A 180 L с 1,3-литровым турбомотором мощностью 136 л.с. и 200 Нм стоит от 249 500 юаней или от 2,87 млн рублей. Версия A 200 L с 163-сильным двигателем стоит от 260 800 юаней или от 3 млн рублей.

Длиннобазный Mercedes-Benz A-класса может поставляться в Россию из Китая по схеме параллельного импорта, но стоить будет в полтора-два раза дороже.

Фото: Mercedes-Benz