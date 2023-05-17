Mercedes обновляет свою самую практичную модель

Дизайн стал ярче, а в салоне появилась новейшая информационно-развлекательная система MBUX.

Mercedes Vans объявила, что ее линейка среднеразмерных фургонов обновится летом 2023 года. Модели V-класса, Vito, EQV и eVito изменятся и станут привлекательнее не только для частных клиентов, но и для бизнеса.

Сообщение было проиллюстрировано одним тизером, который, как полагают, демонстрирует переднюю часть обновленного Mercedes-Benz V-класса. По сравнению с предыдущей моделью решетка радиатора стала больше, изменились светодиодные фары, а также появился новый передний бампер с воздухозаборниками в стиле AMG.

В целом, изменения сделали фургон похожим на легковые модели Mercedes-Benz, а двухцветная окраска кузова намекает на Maybach.

Обновленные фургоны Mercedes-Benz в камуфляже были замечены во время испытаний еще год назад. Тогда фотографы сделали снимки, на которых частично виден салон машины – с двумя экранами, установленными на одном уровне. В Mercedes-Benz подтвердили, что обновленные фургоны будут оснащены новейшей информационно-развлекательной системой MBUX.

Пассажирские V-класс и EQV будут больше ориентированы на комфорт людей, в то время как коммерческие Vito и eVito смогут похвастать премиум-качеством наряду с новыми системами и функциями безопасности.

Обновленные фургоны по-прежнему будут предлагаться как с двигателями внутреннего сгорания (V-класс и Vito), так и в полностью электрических версиях (EQV и eVito). Но V-класс и Vito станут последними фургонами компании с двигателями внутреннего сгорания. Дальше – только электромобили.

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Фото: Mercedes-Benz