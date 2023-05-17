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Нет денег на кроссовер? Вот Chery Omenda 3

Это тоже кроссовер, и Chery готовит его для продаж вне Китая.

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Chery Omenda 3 уже прошел испытания – началось его пробное производство. Новый автомобиль, несмотря на небольшие размеры, имеет стильный дизайн и сбалансированные пропорции. Внешне он очень похож на Tiggo 3x, продающийся в Китае, но новинка не рассчитана на китайский рынок – ее будут продавать исключительно в других странах.

С точки зрения дизайна это абсолютно современный автомобиль. Учтены все модные тенденции: и разделенные фары, и дневные ходовые огни, которые всегда являются украшением (в данном случае – они сделаны в виде клетчатого гоночного флага), и черный диффузор в нижней части бампера, делающий машину визуально не такой высокой.

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Есть и декоративные цветные вставки оранжевого цвета, намекающие, что машина перед вами совсем не скучная. Задние фонари соединены полоской, на которой написано название модели.

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В салоне все под стать внешности. Китайские издания отмечают, что интерьер новинки лучше, чем у Tiggo 3x для китайского рынка. Дизайн многоуровневый, с серебристыми вставками, парящим экраном мультимедии, двухцветной обивкой и так далее, включая цифровую приборную панель.

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И не волнуйтесь – это не «электричка», а машина с бензиновым двигателем. Chery Omenda 3 будет оснащаться 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 116 л.с. и 143 Нм, который будет работать в паре либо с 5-ступенчатой механикой, либо с проверенным временем вариатором – никаких новых и сомнительных по надежности агрегатов в машине нет.

Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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