Новые камеры в виде фонарей: какие нарушения они фиксируют

Их отличительной особенностью является то, что они могут обеспечивать контроль всей дороги в обоих направлениях.

На ряде дорог Москвы, в том числе на МКАД и вылетных магистралях, водители заметили новые камеры – они имеют необычную форму и похожи на висящие на столбах фонари.

Как пояснили в ГИБДД, эти камеры устанавливаются в рамках перспективного проекта ЦОДД и объединены в единую информационную систему, способную отслеживать целый ряд нарушений ПДД.

Основу новой дорожной системы контроля составляют камеры «Стрелка-360С». Благодаря широкому углу обзора и купольной поворотной головке они могут обеспечивать контроль всей дороги в обоих направлениях. При этом камеры могут осуществлять контроль на расстоянии до 500 метров.

«Стрелка-360С» отслеживает следующие нарушения:

несоблюдение скоростных ограничений;

несоблюдение правил остановки или стоянки ТС;

незаконный проезд по выделенным полосам;

проезд по обочине, встречной полосе или трамвайным путям;

несоблюдение требований дорожных знаков;

непропуск пешехода на зебре.

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Источник: АиФ

Фото: Unsplash, sipm