#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российские туристы нашли замену европейским курортамРоссийские туристы нашли замену европейским курортам
Золотое кольцо России стало для российских...
Анонсирован Kia Seltos нового поколенияАнонсирован Kia Seltos нового поколения
Автомобиль достаточно сильно отличается от...
Пилотов Формулы-1 посадили за руль монстр-траков – справятся?Пилотов Формулы-1 посадили за руль монстр-траков – справятся?
Одним из недостатков Формулы-1 является то, что...

Новые камеры в виде фонарей: какие нарушения они фиксируют

Их отличительной особенностью является то, что они могут обеспечивать контроль всей дороги в обоих направлениях.

За РулемВодители могут требовать моральную компенсацию за неправильный штраф: разъяснение ВС

На ряде дорог Москвы, в том числе на МКАД и вылетных магистралях, водители заметили новые камеры – они имеют необычную форму и похожи на висящие на столбах фонари.

Как пояснили в ГИБДД, эти камеры устанавливаются в рамках перспективного проекта ЦОДД и объединены в единую информационную систему, способную отслеживать целый ряд нарушений ПДД.

За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Основу новой дорожной системы контроля составляют камеры «Стрелка-360С». Благодаря широкому углу обзора и купольной поворотной головке они могут обеспечивать контроль всей дороги в обоих направлениях. При этом камеры могут осуществлять контроль на расстоянии до 500 метров.

«Стрелка-360С» отслеживает следующие нарушения:

  • несоблюдение скоростных ограничений;
  • несоблюдение правил остановки или стоянки ТС;
  • незаконный проезд по выделенным полосам;
  • проезд по обочине, встречной полосе или трамвайным путям;
  • несоблюдение требований дорожных знаков;
  • непропуск пешехода на зебре.

Источник: АиФ

Фото: Unsplash, sipm

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0