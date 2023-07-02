Новые камеры в виде фонарей: какие нарушения они фиксируют
На ряде дорог Москвы, в том числе на МКАД и вылетных магистралях, водители заметили новые камеры – они имеют необычную форму и похожи на висящие на столбах фонари.
Как пояснили в ГИБДД, эти камеры устанавливаются в рамках перспективного проекта ЦОДД и объединены в единую информационную систему, способную отслеживать целый ряд нарушений ПДД.
Основу новой дорожной системы контроля составляют камеры «Стрелка-360С». Благодаря широкому углу обзора и купольной поворотной головке они могут обеспечивать контроль всей дороги в обоих направлениях. При этом камеры могут осуществлять контроль на расстоянии до 500 метров.
«Стрелка-360С» отслеживает следующие нарушения:
- несоблюдение скоростных ограничений;
- несоблюдение правил остановки или стоянки ТС;
- незаконный проезд по выделенным полосам;
- проезд по обочине, встречной полосе или трамвайным путям;
- несоблюдение требований дорожных знаков;
- непропуск пешехода на зебре.
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Источник: АиФ
Фото: Unsplash, sipm
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