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Борис Ротенберг, новый президент РАФ
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Построим свою Формулу: Борис Ротенберг назвал ключевые цели на новой должности

Виктор Кирьянов передал пост президента РАФ основателю и руководителю SMP Racing

Борис Романович Ротенберг – основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing – стал новым президентом Российской автомобильной федерации (РАФ).

Официальное избрание состоялось 18 мая 2024 года на XXIV Всероссийской отчетно-выборной конференции РАФ, в голосовании участвовали представители региональных федераций по автомотоспорту. Он сменил на этом посту Виктора Николаевича Кирьянова, который возглавлял РАФ на протяжении 20 лет.

Борис Ротенберг, новый президент РАФ
Борис Ротенберг, новый президент РАФ
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«С большим уважением к Виктору Николаевичу Кирьянову и его заслугам принимаю пост президента Российской автомобильной федерации.
С 2013 года, когда программа SMP Racing начала свою деятельность, мы работали рука об руку для развития российского автоспорта. Пилоты команды SMP Racing добились выдающихся результатов в национальных, европейских и мировых гоночных сериях. Соревнования, которые мы проводим совместно с РАФ – в том числе чемпионат и Кубок России по автомобильным кольцевым гонкам СМП РСКГ – динамично развиваются и не уступают по уровню лучшим зарубежным турнирам.\
При этом сфера ответственности РАФ не ограничивалась нашими совместными проектами. И сейчас я считаю главной целью продолжить начатое, организовать поддержку для дальнейшего развития всех автоспортивных дисциплин и добиваться новых побед»,– прокомментировал свое назначение Борис Ротенберг.

В работе Российской автомобильной федерации Борис Ротенберг. считает ключевыми следующие направления:

  • Создание российского гоночного автомобиля класса «Формула-4». С учетом опыта программы SMP Racing, которая проводила международный чемпионат SMP F4 NEZ, и компетенций российской компании BR Engineering, для этого есть все возможности.
  • Укрепление международного сотрудничества со странами-партнерами из азиатского региона и странами БРИКС.
  • Развитие прорывных автоспортивных проектов формата «фиджитал». В марте 2024 года программа SMP Racing получила бесценный опыт в организации и проведении первой международной G-Drive фиджитал-гонки «Формула-4» в рамках проекта «Игры будущего» на Всемирном фестивале молодежи.
  • Продолжение развития детского и юношеского картинга, в том числе Всероссийского турнира по картингу «SMP Racing/Газпром – детям».

В своем выступлении на XXIV Всероссийской отчетно-выборной конференции РАФ Б.Р. Ротенберг предложил назначить В.Н. Кирьянова бессменным Почетным президентом РАФ.

Источник: Пресс-служба SMP Racing

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Пресс-служба SMP Racing
Количество просмотров 5
19.05.2024
Фото:Пресс-служба SMP Racing
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