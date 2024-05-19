Построим свою Формулу: Борис Ротенберг назвал ключевые цели на новой должности

Борис Романович Ротенберг – основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing – стал новым президентом Российской автомобильной федерации (РАФ).

Официальное избрание состоялось 18 мая 2024 года на XXIV Всероссийской отчетно-выборной конференции РАФ, в голосовании участвовали представители региональных федераций по автомотоспорту. Он сменил на этом посту Виктора Николаевича Кирьянова, который возглавлял РАФ на протяжении 20 лет.

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«С большим уважением к Виктору Николаевичу Кирьянову и его заслугам принимаю пост президента Российской автомобильной федерации.



С 2013 года, когда программа

SMP

Racing

начала свою деятельность, мы работали рука об руку для развития российского автоспорта. Пилоты команды

SMP

Racing

добились выдающихся результатов в национальных, европейских и мировых гоночных сериях. Соревнования, которые мы проводим совместно с РАФ – в том числе чемпионат и Кубок России по автомобильным кольцевым гонкам СМП РСКГ – динамично развиваются и не уступают по уровню лучшим зарубежным турнирам.\



При этом сфера ответственности РАФ не ограничивалась нашими совместными проектами. И сейчас я считаю главной целью продолжить начатое, организовать поддержку для дальнейшего развития всех автоспортивных дисциплин и добиваться новых побед

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– прокомментировал свое назначение Борис Ротенберг.