Построим свою Формулу: Борис Ротенберг назвал ключевые цели на новой должности
Борис Романович Ротенберг – основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing – стал новым президентом Российской автомобильной федерации (РАФ).
Официальное избрание состоялось 18 мая 2024 года на XXIV Всероссийской отчетно-выборной конференции РАФ, в голосовании участвовали представители региональных федераций по автомотоспорту. Он сменил на этом посту Виктора Николаевича Кирьянова, который возглавлял РАФ на протяжении 20 лет.
«С большим уважением к Виктору Николаевичу Кирьянову и его заслугам принимаю пост президента Российской автомобильной федерации.
С 2013 года, когда программа SMP Racing начала свою деятельность, мы работали рука об руку для развития российского автоспорта. Пилоты команды SMP Racing добились выдающихся результатов в национальных, европейских и мировых гоночных сериях. Соревнования, которые мы проводим совместно с РАФ – в том числе чемпионат и Кубок России по автомобильным кольцевым гонкам СМП РСКГ – динамично развиваются и не уступают по уровню лучшим зарубежным турнирам.\
При этом сфера ответственности РАФ не ограничивалась нашими совместными проектами. И сейчас я считаю главной целью продолжить начатое, организовать поддержку для дальнейшего развития всех автоспортивных дисциплин и добиваться новых побед»,– прокомментировал свое назначение Борис Ротенберг.
В работе Российской автомобильной федерации Борис Ротенберг. считает ключевыми следующие направления:
- Создание российского гоночного автомобиля класса «Формула-4». С учетом опыта программы SMP Racing, которая проводила международный чемпионат SMP F4 NEZ, и компетенций российской компании BR Engineering, для этого есть все возможности.
- Укрепление международного сотрудничества со странами-партнерами из азиатского региона и странами БРИКС.
- Развитие прорывных автоспортивных проектов формата «фиджитал». В марте 2024 года программа SMP Racing получила бесценный опыт в организации и проведении первой международной G-Drive фиджитал-гонки «Формула-4» в рамках проекта «Игры будущего» на Всемирном фестивале молодежи.
- Продолжение развития детского и юношеского картинга, в том числе Всероссийского турнира по картингу «SMP Racing/Газпром – детям».
В своем выступлении на XXIV Всероссийской отчетно-выборной конференции РАФ Б.Р. Ротенберг предложил назначить В.Н. Кирьянова бессменным Почетным президентом РАФ.
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Источник: Пресс-служба SMP Racing