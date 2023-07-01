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Водители могут требовать моральную компенсацию за неправильный штраф: разъяснение ВС

Заплатить должен тот, кто неправомерно вынес наказание.

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Теперь водители вправе требовать компенсации морального вреда, если их несправедливо наказали. Соответствующее разъяснение сделал Второй кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела.

Если человек докажет, к примеру, что ему неправильно начислили штраф за парковку или незаконно эвакуировали авто, то он сможет требовать не только возмещения убытков, но и моральную компенсацию, пояснил суд.

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Отсутствие в законодательном акте прямого указания на возможность компенсации причиненных нравственных или физических страданий по конкретным правоотношениям не означает, что потерпевший не имеет права на компенсацию морального вреда, причиненного действиями, нарушающими его личные неимущественные права», – говорится в постановлении пленума ВС РФ.

Источник: Российская газета

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

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