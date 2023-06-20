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Нетрезвых водителей на дорогах стало меньшеНетрезвых водителей на дорогах стало меньше
Число «пьяных» ДТП в России снизилось на 21,2%.
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Нетрезвых водителей на дорогах стало меньше

Число «пьяных» ДТП в России снизилось на 21,2%.

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За 5 месяцев текущего года произошло 3690 ДТП, в которых участвовали водители с признаками опьянения. Сюда включены те водители, кто прошел медосвидетельствование, и те, кто от него отказался.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 21,2%. Число погибших и раненых в этих происшествиях снизилось на 40% и 18,8% соответственно, в численном выражении — до 685 и 5091 человек.

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В 809 случаях водители отказались от медосвидетельствования. В этих ДТП погибли 30 человек и еще 1186 были ранены. Этот показатель снизился на 11,9%, 37,5% и 5,9% соответственно.

Правительство готовится внести в Госдуму поправки к КоАП, разрешающие судьям наказывать водителей за найденные в организме следы лекарств. В список могут войти анестетики, противоэпилептические, снотворные и седативные препараты. А также жаропонижающие, антивирусные препараты и антидепрессанты.

Список запрещенных наименований установит правительство.

Источник: «Коммерсант»

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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