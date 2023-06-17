Пять федеральных трасс с самым большим количеством камер

Причем от протяженности магистрали это не зависит.

Лето – самый приятный для автопутешественников сезон. Но отправляясь колесить по дорогам России, автомобилистам не стоит забывать, что поездка может влететь в копеечку, если игнорировать камеры. В большинстве своем они фиксируют нарушение скоростного режима.

Вот на каких федеральных автодорогах больше всего комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

1. Трасса М-7 «Волга»

Это третья по протяженности федеральная трасса в России (после М-5 «Урал» и М-4 «Дон») и первая по числу стационарных камер — их там 269. И это при том, что скоростной ее назвать нельзя: дорога проходит через большое количество населенных пунктов, в которых действует ограничение скорости в 60 км/ч.

2. Трасса М-5 «Урал»

Официально М-5 идет от Москвы до Челябинска и имеет протяженность 1879 км. На пути следования автомобилистов поджидают 232 камеры. К слову, после Коломны их интенсивность резко падает и фактически сводится к замеру скорости в населенных пунктах: вне их можно опасаться разве что мобильных комплексов.

3. М-4 «Дон»

Главная курортная автотрасса России на протяжении 1517 километров насчитывается 199 камер. На платных участках почти нет населенных пунктов и камер, на бесплатных и того и другого в изобилии.

4. М-2 «Крым»

Трассу М-2 называют бесплатной альтернативой М-4 «Дон. На 720 километров приходится 183 дорожные камеры.

5. М-8 «Холмогоры»

Трасса соединяется Москву с Архангельском. По сравнению с другими федеральными магистралями камер здесь относительно мало: на 1271 км всего 83 стационарных комплекса.

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Источник: Autonews

Фото: depositphotos.com