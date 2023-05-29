Беспределу с установкой камер на дорогах положен конец
Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий установку дорожных фото- и видеокамер фиксации нарушений ПДД. До этого нормы устанавливались ведомственными актами и положениями, а теперь будут регулироваться федеральным законом.
Решение о размещении камер на дорогах может приниматься региональными властями или владельцем автомобильной дороги по согласованию с МВД.
Закон закрепляет перечень мест, где могут быть установлены камеры. К ним относятся, в том числе, как дороги общего пользования, так и места, где запрещены парковка и стоянка.
Законодательством также предписывается на расстоянии не менее 150-300 м от зоны контроля камеры установка соответствующего дорожного знака.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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Источник: Портал правовой информации
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