#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФНовая VestaЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«За рулем» поздравляет с Днем военного автомобилиста«За рулем» поздравляет с Днем военного автомобилиста
Сегодня, 29 мая, Вооруженные Силы РФ отмечают...
Беспределу с установкой камер на дорогах положен конецБеспределу с установкой камер на дорогах положен конец
Нормы установки будут регулироваться...
Задержан инструктор по вождению, проводивший занятие в пьяном видеЗадержан инструктор по вождению, проводивший занятие в пьяном виде
Он сообщил, что выпитый накануне самогон...

Беспределу с установкой камер на дорогах положен конец

Нормы установки будут регулироваться федеральным законом. А вот решение о том, где какие камеры разместить и какие нарушения они должны фиксировать, будут принимать на местах.

За Рулем5 кроссоверов до миллиона, которые сейчас рискованно покупать

Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий установку дорожных фото- и видеокамер фиксации нарушений ПДД. До этого нормы устанавливались ведомственными актами и положениями, а теперь будут регулироваться федеральным законом.

Решение о размещении камер на дорогах может приниматься региональными властями или владельцем автомобильной дороги по согласованию с МВД.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Закон закрепляет перечень мест, где могут быть установлены камеры. К ним относятся, в том числе, как дороги общего пользования, так и места, где запрещены парковка и стоянка.

Законодательством также предписывается на расстоянии не менее 150-300 м от зоны контроля камеры установка соответствующего дорожного знака.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Портал правовой информации

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Фото:За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0