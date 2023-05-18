#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Такие повреждения цилиндра, поршня и колец не надо путать с задиром. Налицо абразивный износ крупными частицами песка.5 простых способов продлить срок службы мотора
В силу многих причин современные моторы...
Битва дальнобойщика с обочечниками от первого лица (видео)Битва дальнобойщика с обочечниками от первого лица (видео)
Весна. Просыпается не только природа, но и...
Водитель посадил за руль собаку, когда его остановила полицияВодитель посадил за руль собаку, когда его остановила полиция
На вызов приехало несколько полицейских, чтобы...

Каждый третий водитель считает, что его оштрафовали несправедливо

Далеко не все водители хорошо знают ПДД, в особенности многих ставит в тупик принцип движения на круговом перекрестке.

За РулемИнспекторы ГИБДД выявляют все меньше нарушений

Знание правил сложнее всего дается миллениалам (рожденным в промежутке с 1984 по 2000 год) и зумерам (с 1996 по 2010 год), показал опрос, проведенный Группой «Ренессанс страхование» и «Автокодом».

С 1 марта 2023 года вступило в силу несколько изменений в Правилах дорожного движения. В рамках исследования подавляющее большинство респондентов (91%) не смогли ответить правильно на все вопросы по ПДД.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Самым сложным для запоминания оказался принцип движения на круговом перекрестке и обозначение главной дороги – 58% ответили неправильно. Чаще всего такую ошибку совершали люди в возрасте от 23 лет до 41 года (66% неправильных ответов).

Вторым по сложности оказался вопрос на знание о запрете остановки на островке безопасности – неверные ответы дали 52% опрошенных, а в большинстве случаев ими оказывались зумеры (64%).

Электронные документы, которые можно предъявлять инспектору ГИБДД, поставили в тупик 44% водителей и, чаще остальных ошибку в этом вопросе совершали люди в возрасте 61+ лет или бумеры (люди, рожденные между 1945 и 1961 годами) – 46%.

Только за первый квартал 2023 года 52% российских автомобилистов уже успели получить штраф. Каждый третий водитель (30%) уверен, что его оштрафовали несправедливо, 17% винят сбой дорожной камеры, 6% перекладывают вину на пешеходов, а 3% – на других водителей.

***

В онлайн-опросе, проведенном в апреле 2023 года, приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в крупных городах России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0