Каждый третий водитель считает, что его оштрафовали несправедливо

Далеко не все водители хорошо знают ПДД, в особенности многих ставит в тупик принцип движения на круговом перекрестке.

Знание правил сложнее всего дается миллениалам (рожденным в промежутке с 1984 по 2000 год) и зумерам (с 1996 по 2010 год), показал опрос, проведенный Группой «Ренессанс страхование» и «Автокодом».

С 1 марта 2023 года вступило в силу несколько изменений в Правилах дорожного движения. В рамках исследования подавляющее большинство респондентов (91%) не смогли ответить правильно на все вопросы по ПДД.

Самым сложным для запоминания оказался принцип движения на круговом перекрестке и обозначение главной дороги – 58% ответили неправильно. Чаще всего такую ошибку совершали люди в возрасте от 23 лет до 41 года (66% неправильных ответов).

Вторым по сложности оказался вопрос на знание о запрете остановки на островке безопасности – неверные ответы дали 52% опрошенных, а в большинстве случаев ими оказывались зумеры (64%).

Электронные документы, которые можно предъявлять инспектору ГИБДД, поставили в тупик 44% водителей и, чаще остальных ошибку в этом вопросе совершали люди в возрасте 61+ лет или бумеры (люди, рожденные между 1945 и 1961 годами) – 46%.

Только за первый квартал 2023 года 52% российских автомобилистов уже успели получить штраф. Каждый третий водитель (30%) уверен, что его оштрафовали несправедливо, 17% винят сбой дорожной камеры, 6% перекладывают вину на пешеходов, а 3% – на других водителей.

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В онлайн-опросе, проведенном в апреле 2023 года, приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в крупных городах России.

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