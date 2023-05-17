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Инспекторы ГИБДД выявляют все меньше нарушений

И не потому, что автовладельцы стали ездить аккуратнее, просто большинство нарушений на дорогах фиксируется камерами, способными распознавать сразу комплекс проступков.

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Количество дел о нарушениях правил дорожного движения в 2022 году составило 204,1 миллиона, это на 11,5% больше, чем в позапрошлом году. Из них 90% проступков автомобилистов выявлены с помощью комплексов фотовидеофиксации.

Каждый год инспекторы выявляют все меньше нарушений – так, по сравнению с предыдущим годом количество проступков водителей, выявленных в «ручном режиме», снизилось на 7,7%.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Самое распространенное нарушение (150 млн случаев) – это превышение скорости, и чаще всего на 20–40 км/ч (более 95% всех превышений скорости).

Три четверти комплексов умеют фиксировать только нарушения скоростного режима. Более десятой части умеют распознавать такие нарушения, как выезд на встречку, нарушение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Комплексы, фиксирующие в том числе другие, более сложные виды нарушений, составили менее пятой части.

Источник: «Российская газета»

Фото: Илья Московец/URA.RU/TASS

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За РулемАлексеева Елена
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