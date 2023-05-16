Полицейский обезвредил нетрезвого лихача прямо во время движения

Дебошир никак не хотел подчиняться требованиям полиции об остановке.

В городе Козьмодемьянске Республики Марий Эл сотрудники патрульно-постовой службы остановили водителя Хонды, нарушавшего ПДД. От водителя пахло алкоголем. На место происшествия полицейские вызвали своих коллег из ГИБДД, но вдруг нарушитель резко захлопнул дверь и рванул с места.

Сержант полиции Артем Филиппов мгновенно среагировал и за считаные секунды уже был на крыше набиравшего скорость автомобиля. Водитель стал совершать опасные маневры, чтобы скинуть полицейского, но на одном из поворотов сержант сумел открыть переднюю пассажирскую дверь, попал в машину и выдернул ключ из замка зажигания.

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Водителя задержали, медосвидетельствование подтвердило наличие в организме алкоголя. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12. 8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

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Источник: МВД Медиа

Фото: скриншот видео Youtube