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В городе Козьмодемьянске Республики Марий Эл сотрудники патрульно-постовой службы остановили водителя Хонды, нарушавшего ПДД. От водителя пахло алкоголем. На место происшествия полицейские вызвали своих коллег из ГИБДД, но вдруг нарушитель резко захлопнул дверь и рванул с места.

Сержант полиции Артем Филиппов мгновенно среагировал и за считаные секунды уже был на крыше набиравшего скорость автомобиля. Водитель стал совершать опасные маневры, чтобы скинуть полицейского, но на одном из поворотов сержант сумел открыть переднюю пассажирскую дверь, попал в машину и выдернул ключ из замка зажигания.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Водителя задержали, медосвидетельствование подтвердило наличие в организме алкоголя. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12. 8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Источник: МВД Медиа

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемАлексеева Елена
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