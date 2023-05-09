Пьяный скутерист устроил гонку с экипажем ДПС (видео)

Он завел погоню в тесный двор и попытался «уйти огородами»...

Майские праздники у одного из экипажей ДПС из подмосковного поселка Заречье начались по-боевому. 2 мая в районе пересечения улиц Олимпийской и Боршодской сотрудники автоинспекции попытались остановить человека на скутере, вызывавшего подозрения манерой езды.

Однако мужчина требование не выполнил и попытался скрыться. Экипаж бросился в погоню, онборд которой мы можем теперь наблюдать. Судя по видео, преследование получилось продолжительным и довольно динамичным.

В какой-то момент картинка переключается на камеру, закрепленную на мундире одного из полицейских. Дело в том, что скутерист завел погоню в тесный двор и попытался «уйти огородами».

Но блюститель закона проворно выскочил из автомобиля и продолжил преследование бегом. После задержания выяснилось, что 30-летний «наездник» действительно находился за рулем в нетрезвом виде.

Более того, ранее он уже попадался на таком нарушении. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Источник: Главная дорога