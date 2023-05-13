На российских дорогах стало опаснее
Шансы попасть в аварию резко выросли.
В апреле 2023 года в России резко выросло число аварий: по сравнению с апрелем 2022 года их число выросло на 7,6% и составило 9 тысяч. Погибло 895 человек (на 4,6% больше, чем год назад), 11,3 тысячи получили различные травмы (на 8,5% больше, чем в прошлом году).
Самым большим числом ДТП отметились Москва (681), Краснодарский край (444), Нижегородская область (317), Санкт-Петербург (286) и Подмосковье (282).
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Специалисты сообщают, что есть риск ухудшения показателей из-за дефицита новых автомобилей, увеличения доли подержанных машин и старения автопарка.
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Источник: Quto
Фото: Depositphotos
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