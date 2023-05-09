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На трассе перевернулся грузовик с пивом

Но не в России.

За РулемКонец «двойникам»: задержана банда угонщиков

В Германии, на трассе А92 около немецкого Дингольфинга, перевернулся тягач с полуприцепом, перевозивший пиво.

Как сообщает источник, авария произошла утром. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась, упаковки с пивом выпали и рассыпались. Трасса по пути следования грузовика была перекрыта на 5 часов для устарнения последствий происшествия.

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Уборкой занимались пожарные. Водитель получил легкие травмы и был госпитализирован.

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Источник: pnp.de

Фото: Depositphotos

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За РулемПшенин Владимир
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