В Подмосковье бизнесмен перевозил не совсем обычный груз
В Подмосковье сотрудники ГИБДД остановили УАЗ Профи во время рейда. В ходе досмотра они обратили внимание на ящик для инструментов, где обнаружили 20 кг наркотиков (по 10 кг мефедрона и гашиша).
За рулем грузовика находился предприниматель из Оренбурга Андрей Томин, учредитель ООО «Времена года» (торгует продуктами).
В данный момент водитель задержан, против него возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков. О наказании пока данных нет.
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Источник: Telegram-канал Shot
Фото: УАЗ, Telegram-канал Shot
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Отзывы о УАЗ Профи (636)
Комментарий:
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.