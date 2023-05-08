В Подмосковье бизнесмен перевозил не совсем обычный груз

Водителя уже задержали.

В Подмосковье сотрудники ГИБДД остановили УАЗ Профи во время рейда. В ходе досмотра они обратили внимание на ящик для инструментов, где обнаружили 20 кг наркотиков (по 10 кг мефедрона и гашиша).

За рулем грузовика находился предприниматель из Оренбурга Андрей Томин, учредитель ООО «Времена года» (торгует продуктами).

В данный момент водитель задержан, против него возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков. О наказании пока данных нет.

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Источник: Telegram-канал Shot

Фото: УАЗ, Telegram-канал Shot