#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Мужчину отправили в колонию за поджог автомобиля начальника ГАИМужчину отправили в колонию за поджог автомобиля начальника ГАИ
Взял безнин, подошел к Opel Vectra, обильно...
Вот что нужно сделать с зимними шинами сразу после переобувкиВот что нужно сделать с зимними шинами сразу после переобувки
При ежегодной смене колес вы вдруг...
Туалет в джипе? Почему бы и нет! (видео)Туалет в джипе? Почему бы и нет! (видео)
Не спрашивайте, зачем это нужно. Кто знает, как...

В Подмосковье бизнесмен перевозил не совсем обычный груз

Водителя уже задержали.

За РулемВодителю пришел штраф за превышение, хотя в машине никого не было

В Подмосковье сотрудники ГИБДД остановили УАЗ Профи во время рейда. В ходе досмотра они обратили внимание на ящик для инструментов, где обнаружили 20 кг наркотиков (по 10 кг мефедрона и гашиша).

За рулем грузовика находился предприниматель из Оренбурга Андрей Томин, учредитель ООО «Времена года» (торгует продуктами).

За Рулем
За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемШины, как для себя!За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В данный момент водитель задержан, против него возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков. О наказании пока данных нет.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Telegram-канал Shot

Фото: УАЗ, Telegram-канал Shot

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о УАЗ Профи (636)

За РулемБезымянный
УАЗ Профи  2017/ срок владения: 1 - 3 года

Комментарий:

Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.

Написать отзыв