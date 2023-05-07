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Водителю пришел штраф за превышение, хотя в машине никого не было

Сразу возникает вопрос, как такое возможно?

За РулемСахалинец оторвал в луже свой номер, зато нашел два чужих

Жительнице Белгорода пришел штраф за превышение скорости, хотя в тот момент в ее машине никого не было. Как так получилось? Дело в том, что автомобиль в этот момент стоял на платформе эвакуатора, который как раз и превысил скорость.

В постановлении указана скорость движения 100 км/ч при разрешенной 60 км/ч.

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Еще одна уникальная черта этого штрафа в том, что для женщины он стал первым за весь ее 14-летний водительский стаж. Об этом сообщил ее муж.

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Источник: Telegram-канал «Синие Ведерки»

Фото: «Технологии безопасности дорожного движения»

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За РулемПшенин Владимир
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