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Теперь не надо искать урну, чтобы выбросить мусор

Ведь урна может приехать сама. А еще она развивает до 100 км/ч.

За РулемБезвоздушные шины все ближе к серии

Люди гоняются на абсолютно разных видах техники: на автомобилях, мотоциклах, тракторах и много чем еще. Но периодически некоторым становится скучно, и они приспосабливают для движения какие-то совершенно неожиданные объекты.

Видео с одним из таких появилось в сети. Это… мусорный контейнер. Причем это не дистанционно управляемая модель, а относительно полноценная техника с двигателем внутреннего сгорания и местом для пилота.

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Не обошлось и без ходовых испытаний. В ролике контейнер Выкатили на трассу для дрэга и решили выяснить его максимальную скорость, которая составила впечатляющие 100 км/ч.

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Источник: Автобазарные новости/вконтакте

Фото: видео: Автобазарные новости/вконтакте

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За РулемПшенин Владимир
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