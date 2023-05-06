Теперь не надо искать урну, чтобы выбросить мусор
Ведь урна может приехать сама. А еще она развивает до 100 км/ч.
Люди гоняются на абсолютно разных видах техники: на автомобилях, мотоциклах, тракторах и много чем еще. Но периодически некоторым становится скучно, и они приспосабливают для движения какие-то совершенно неожиданные объекты.
Видео с одним из таких появилось в сети. Это… мусорный контейнер. Причем это не дистанционно управляемая модель, а относительно полноценная техника с двигателем внутреннего сгорания и местом для пилота.
Не обошлось и без ходовых испытаний. В ролике контейнер Выкатили на трассу для дрэга и решили выяснить его максимальную скорость, которая составила впечатляющие 100 км/ч.
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Источник: Автобазарные новости/вконтакте
Фото: видео: Автобазарные новости/вконтакте
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