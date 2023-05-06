Названы машины, которых нужно опасаться на дороге
Именно на них чаще всего нарушают ПДД.
Аналитики Авто.ру выяснили, какие нарушения ПДД совершались чаще всего и на каких автомобилях.
Самое частое нарушение – превышение скорости (78% от общего количества). 96% превышений совершено на величину от 20 до 40 км/ч. Превышений на 60 км/ч и более – около 1%. Также водители часто не соблюдают разметку, не пристегивают ремень, неправильно паркуются и не платят за проезд по платной дороге.
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Чаще всего нарушают на премиальных немецких автомобилях. На BMW 3-й, 5-й серии и Mercedes-Benz E-класса приходится 7% от общего количества штрафов и 8% от их суммы. А владельцы Mercedes-AMG C-класса и BMW X5 M насобирали по 16 штрафов за год на один автомобиль.
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Источник: Авто.ру
Фото: Depositphotos
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