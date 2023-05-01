За пленку на фарах теперь грозит штраф
Российские автомобилисты любят дорабатывать свои машины. В перечень работ для тюнинга иногда входит оклеивание фар фотохромной пленкой, которая темнеет на свету и делается прозрачной ночью.
Даже несмотря на то, что днем свет фар не так важен, как носью, сотрудники ГИБДД все равно могут оштрафовать за такой тюнинг. Основания для этого дает Техрегламент Таможенного союза.
Приложение 8 запрещает использование бесцветных или окрашенных оптических компонентов или пленок. За это грозит штраф 500 рублей, а также сотрудник может потребовать устранить неисправность, то есть в данном случае отклеить пленку.
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Источник: carsweek
Фото: «За рулем»
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