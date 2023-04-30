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Hyundai научился ездить боком и разворачиваться на месте (ВИДЕО)

Автомобиль с новой технологией e-Corner уже на дорогах.

За РулемНовыми машинами можно будет рулить без рук (ВИДЕО)

Hyundai Mobis, отделение корейской компании, занимающееся запчастями, показало на видео во всей красе технологию e-Corner. Она предусматривает управление по проводам и электромоторы, встроенные в каждое колесо.

Главная возможность, которую дает эта система, – возможность поворачивать колеса независимо друг от друга на угол до 90 градусов, что позволяет реализовывать широкие возможности маневрирования.

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Прототип на базе Hyundai Ioniq 5 умеет ехать боком (чтобы втиснуться между припаркованными машинами), по диагонали (для перестроений), а также выполнять «хитрые» развороты на месте.

Когда технология станет серийной, и станет ли вообще, не сообщается.

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Источник: 3D News

Фото, видео: HYUNDAI MOBIS / youtube

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За РулемПшенин Владимир
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