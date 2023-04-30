Hyundai научился ездить боком и разворачиваться на месте (ВИДЕО)
Hyundai Mobis, отделение корейской компании, занимающееся запчастями, показало на видео во всей красе технологию e-Corner. Она предусматривает управление по проводам и электромоторы, встроенные в каждое колесо.
Главная возможность, которую дает эта система, – возможность поворачивать колеса независимо друг от друга на угол до 90 градусов, что позволяет реализовывать широкие возможности маневрирования.
Прототип на базе Hyundai Ioniq 5 умеет ехать боком (чтобы втиснуться между припаркованными машинами), по диагонали (для перестроений), а также выполнять «хитрые» развороты на месте.
Когда технология станет серийной, и станет ли вообще, не сообщается.
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Источник: 3D News
Фото, видео: HYUNDAI MOBIS / youtube
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