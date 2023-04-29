Honda придумала, как сделать сиденья комфортнее

Для этого понадобилось адаптировать технологию, применяемую при производстве грузовиков.

Honda подала заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США о регистрации системы подвески для сидений. По задумке, амортизаторы помогут сгладить удары при движении по неровной дороге и в случае аварии. Обычно собственную подвеску имеют сиденья грузовиков, но здесь речь о легковушках.

Отмечается, что подвеска машины часто не полностью гасит толчки от крупных дорожных неровностей. В результате страдают позвоночник, а также локтевые и коленные суставы. Это же актуально для некоторых ДТП. Конструкция Хонды призвана уменьшить нагрузки.

Патент показывает систему на задних сиденьях. Насколько она эффективна и возможно ли ее применить на передних сиденьях, пока неизвестно. Впрочем, и не факт, что такая подвеска вообще появится, ведь не каждый патент доходит до серии.

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Источник: Бюро по патентам и товарным знакам США

Фото: Honda