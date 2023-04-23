Серийный Honda Civic поставил рекорд Нюрбургринга
Компания Honda с гордостью объявила, что «заряженный» хэтчбек Civic Type R нынешнего поколения стал быстрейшей серийной переднеприводной машиной на Нюрбургринге. Но есть нюанс: упоминается модификация Type RS, которую пока не показывали.
Такой вариант будет облегченной версией обычного Type R. Уберут навигацию, кондиционер, датчики парковки, автозатемняющееся зеркало, электрорегулировку и электропривод складывания зеркал. Машина будет доступна только в Европе, но сроки не называются.
Проезд круга по Нюрбургрингу занял у Civic Type RS 7 минут и 44,881 секунды. В 2017 году предыдущее поколение справилось на секунду быстрее, но Honda уточняет, что сейчас трасса на 200 метров длиннее.
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Источник: Carscoops
Фото: Honda
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