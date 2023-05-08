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Конец «двойникам»: задержана банда угонщиков

Украденные в России автомобили они продавали в Беларуси.

За РулемИ ДПС долго ждать не надо: водитель устроил ДТП в необычном месте

В Беларуси пресечена деятельность банды угонщиков. В городе Чаусы задержали минчанина на машине с измененной идентификационной маркировкой, фальшивыми номерами и документами. В процессе расследования нашли и изъяли 4 автомобиля в Беларуси и 2 в России.

Как сообщает МВД Беларуси, использовалась схема с «двойниками», когда все маркировки, регистрационные знаки и документы подгоняют под легальную машину. То есть простая проверка ворованного автомобиля по базам ничего не даст. Вторым задержанным фигурантом как раз и был 44-летний житель г. Барановичи, который и менял маркировку.

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Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и изменения идентификационной маркировки.

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Источник: Telegram-канал «МВД Беларуси»

Фото: «Вести»

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За РулемПшенин Владимир
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