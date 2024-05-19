#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Невероятные вездеходы СССР – вы о таких знали? (видео)
19 мая
Невероятные вездеходы СССР – вы о таких знали? (видео)
Блогер рассказал о полугусеничном вездеходе ЗИС...
Интерьер Datsun on-DO
19 мая
Свежий седан с проверенными агрегатами и надежным автоматом до миллиона рублей
Эксперт «За рулем» порекомендовал рассмотреть...
Мужчинам Франции объявили, что женщины лучше водят автомобили
19 мая
Мужчинам Франции объявили, что женщины лучше водят автомобили
В Европе запустили провокационную кампанию:...

Невероятные вездеходы СССР – вы о таких знали? (видео)

Блогер рассказал о полугусеничном вездеходе ЗИС АТ-8 и других вездеходах СССР

Интересных, необычных, выдающихся и даже нелепых вездеходных машин в советскую эпоху было сделано немало (взять хоть СВГ‑701 «Ямал», хоть ПКЦ‑1), и предлагаемая вашему вниманию подборка – уже пятая по счету. Но в ней собрались действительно культовые машины – на тематических форумах только и разговоров, что о каждой из них...

Чего только стоит ЗИС АТ-8, опытный полугусеничный армейский вездеход, созданный в разгар Великой отечественной войны, в 1943 году. Конструкторы ЗИСа и Научно-исследовательского тракторного института (НАТИ) задумывали мощный быстроходный тягач, способный перевозить артиллерийские системы массой до 9 тонн.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

В СССР делали электромобили! Показываем, что это за машины (видео)

Конечно, в ход пошли многие узлы и агрегаты от серийных машин. Передний мост и кабина – от среднетоннажника ЗИС-5. Ходовая часть гусеничного движителя – частично заимствованная у легкого танка Т-70. А под капотом – два (!) бензиновых двигателя ЗИС-16 объемом 5,5 литра и мощностью 90 л.с. каждый. Как такое ездило и какая судьба ждала ЗИС АТ-8? Это и многое другое – в видео!

Источник: АВТО ИСТОРИЯ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 4
19.05.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0