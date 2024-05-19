Невероятные вездеходы СССР – вы о таких знали? (видео)

Блогер рассказал о полугусеничном вездеходе ЗИС АТ-8 и других вездеходах СССР

Интересных, необычных, выдающихся и даже нелепых вездеходных машин в советскую эпоху было сделано немало (взять хоть СВГ‑701 «Ямал», хоть ПКЦ‑1), и предлагаемая вашему вниманию подборка – уже пятая по счету. Но в ней собрались действительно культовые машины – на тематических форумах только и разговоров, что о каждой из них...

Чего только стоит ЗИС АТ-8, опытный полугусеничный армейский вездеход, созданный в разгар Великой отечественной войны, в 1943 году. Конструкторы ЗИСа и Научно-исследовательского тракторного института (НАТИ) задумывали мощный быстроходный тягач, способный перевозить артиллерийские системы массой до 9 тонн.

Конечно, в ход пошли многие узлы и агрегаты от серийных машин. Передний мост и кабина – от среднетоннажника ЗИС-5. Ходовая часть гусеничного движителя – частично заимствованная у легкого танка Т-70. А под капотом – два (!) бензиновых двигателя ЗИС-16 объемом 5,5 литра и мощностью 90 л.с. каждый. Как такое ездило и какая судьба ждала ЗИС АТ-8? Это и многое другое – в видео!

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ