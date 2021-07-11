Советский вездеход с необычным движителем: таких ЗИЛов еще поискать! — журнал За рулем

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Советский вездеход с необычным движителем: таких ЗИЛов еще поискать!

Плавучая машина ПКЦ‑1 на пневмокатках могла бы пойти в серию, если бы не громадный расход топлива.

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На ЗИЛе в середине 60‑х создали вездеход ПКЦ‑1 с необычным движителем. Упругие пневмокатки соединялись цепью, приводимой в движение ведущей звездочкой. Герметичный корпус обеспечивал плавучесть машины. Мощность двигателя в ходе модернизации достигла 180 л.с. Масса машины составляла 7800 кг.

При движении по снегу глубиной до 60 см вездеход разгонялся до 18 км/ч и карабкался в подъемы до 20 градусов. Летом крутизна преодолеваемых подъемов возрастала до 30 градусов! Скорость движения по воде — 6 км/ч, а затем машина довольно легко выбиралась на берег. А вот на твердой поверхности вездеход чувствовал себя хуже, то и дело норовя уйти с курса.

Учитывая огромный зимний расход топлива, достигавший 370 литров на 100 км, дальнейшие работы по машине свернули.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый крутой отечественный внедорожник, созданный по заказу Министерства обороны СССР?

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Фото: из архива автора

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