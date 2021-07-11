Советский вездеход с необычным движителем: таких ЗИЛов еще поискать!

Плавучая машина ПКЦ‑1 на пневмокатках могла бы пойти в серию, если бы не громадный расход топлива.

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На ЗИЛе в середине 60‑х создали вездеход ПКЦ‑1 с необычным движителем. Упругие пневмокатки соединялись цепью, приводимой в движение ведущей звездочкой. Герметичный корпус обеспечивал плавучесть машины. Мощность двигателя в ходе модернизации достигла 180 л.с. Масса машины составляла 7800 кг.

При движении по снегу глубиной до 60 см вездеход разгонялся до 18 км/ч и карабкался в подъемы до 20 градусов. Летом крутизна преодолеваемых подъемов возрастала до 30 градусов! Скорость движения по воде — 6 км/ч, а затем машина довольно легко выбиралась на берег. А вот на твердой поверхности вездеход чувствовал себя хуже, то и дело норовя уйти с курса.

Учитывая огромный зимний расход топлива, достигавший 370 литров на 100 км, дальнейшие работы по машине свернули.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый крутой отечественный внедорожник, созданный по заказу Министерства обороны СССР?

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Фото: из архива автора