Забытый проект СССР: 20-метровый вездеход

Двадцать метров длины, восьмицилиндровый дизель мощностью 715 л.с., три системы отопления... — эту машину готовили для сложных задач.

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Опытные образцы снегоболотоходов СВГ‑701 «Ямал» построили в середине 80‑х годов прошлого века. Гигантский 20‑метровый вездеход состоял из двух сочлененных платформ на гусеничных тележках. Восьмицилиндровый V‑образный дизель Detroit Diesel развивал 715 л.с. Запас горючего — 2120 литров.

Машину проектировали для работы в суровых условиях, а потому в ней применили три раздельные системы отопления. Воздух прогревался от двигателя, автономного дизель-генератора и жидкостного теплогенератора.

Болотоход мог перевозить 70 тонн груза. Плавать не умел, однако легко преодолевал броды глубиной до 2,6 м. Испытания проводили в удаленных районах СССР: на полигонах, стройках и таежных трассах. Но уникальная машина так и не пошла в серию.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что означала «Т» на рычаге АКП Чайки?

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Тест-драйв современного вездехода Ямал Т-64 (шесть колес, четыре двери) — тут.

Фото: из архива автора