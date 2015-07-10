Короткий тест на память: что означала «Т» на рычаге АКП Чайки?

+19 км/ч?! С нашими привычками в Европу ездить не надо!

Русские долго запрягают, но быстро ездят. А потому, говорят нам, надо ограничить скоростные лимиты на некоторых дорогах и снизить нештрафуемый порог превышения скорости (сейчас он составляет +19 км/ч) — чтобы все было «как в Европе». На самом деле в Европе все очень по-разному.