Короткий тест на память: что означала «Т» на рычаге АКП Чайки? — журнал За рулем

Короткий тест на память: что означала «Т» на рычаге АКП Чайки?

Автоматической коробкой ГАЗ‑13 управляли с помощью четырех кнопок — Н, Д, Т и ЗХ. Сможете расшифровать?

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Автоматическая коробка передач на Чайке ГАЗ‑13 управлялась четырьмя кнопками: Н, Д, Т и ЗХ. Назначение трех из них угадать несложно: Н — «нейтраль», Д — движение, ЗХ — задний ход. А вот символ Т подразумевал… торможение двигателем!

Инструкция гласила, что для движения вперед используется кнопка Д, за исключением тех случаев, когда предстоит длинный спуск. При выборе этого режима на скорости выше 40 км/ч принудительно включалась вторая передача, а при падении скорости ниже 36 км/ч — первая.

Кстати, в ночное время все кнопки подсвечивались, причем невключенные ­освещались ярче.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. В его коллекции есть, например, активный полуприцеп Урал, водоплавающий Москвич-410 и самоходный стартер на базе ГАЗ-АА.

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора

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