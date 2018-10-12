А прицеп-то активный!

Седельному тягачу НАМИ‑058С‑862, созданному в единственном экземпляре для перевозки крупногабаритного ракетного снаряжения, помогал передвигаться активный полуприцеп Урал.

ПРИЦЕП ТОЛКАЕТСЯ

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Автопоезд НАМИ‑058С‑862 с колесной формулой 12×12, разработанный в шестидесятые годы прошлого века, не зря называли активным.

Седельному тягачу НАМИ‑058С с 320‑сильным двигателем помогал передвигаться активный полуприцеп Урал‑862. Он как бы подталкивал сзади огромную 17‑метровую машину, способную таскать по бездорожью крупногабаритное ракетное снаряжение.

Полная масса автопоезда — 25,5 тонны, угол преодолеваемого подъема — 18°, запас хода — 750 км.

Единственный образец автопоезда был построен в 1966 году.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, когда и где появился первый советский автомобиль с колесной формулой 8×8? А что маховичный автомобиль изобрели русские?

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Фото: из архива автора