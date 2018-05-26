Тюнинг для Жигулей, ЗИЛ-111 Москва, а что еще?

Знаете ли вы, что маховичный автомобиль изобрели русские?.. Необычные факты из истории автотехники вспоминает Михаил Колодочкин.

ДВУХКОЛЕСНЫЙ МАХОВИЧНЫЙ

Необычный двухколесный автомобиль, созданный статским советником Петром Шиловским в 1914 году, поддерживал равновесие благодаря 600‑килограммовому маховику диаметром один метр, располагавшемуся под днищем машины. Гиростабилизированная машина успешно разъезжала по улицам Лондона. Когда началась война, уникальный гирокар был законсервирован, а в сороковые годы его разобрали.

ПРАК РУССКОГО ПЕРИОДА

Именно так — не парк, а ПРАК. Первый русский автомобильный клуб, образованный в самом конце ХIХ века, имел устав, эмблему и располагал собственными средствами. Он организовывал соревнования и различные поездки, а с началом Первой мировой войны создал автомобильные санитарные отряды и лазарет. В разные периоды клуб возглавляли известные личности, такие как Николай фон Мекк, Феликс Юсупов. Понятно, что в 1917 году клуб прекратил свою деятельность.

ПОДПРУЖИНИТЬ

В семидесятые годы прошлого века, когда на рынке царствовали Жигули, неожиданно возник повышенный спрос на… теннисные мячики. Владельцы тольяттинских малолитражек покупали по две упаковки. Поддомкратив автомобиль, они засовывали мячики между витками задних пружин. Идеологи столь вредного «тюнинга» уверяли наивных водителей, что доработка существенно улучшит характеристики машины, например увеличит грузоподъемность. О том, что комфортабельный автомобиль при этом превращается в жесткую телегу, умалчивали. Прошло немало времени, прежде чем глупая мода уступила место здравому смыслу.

МОСКВА В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

При создании нового ЗИЛ‑111 одним из наиболее интересных проектов стал прототип Москва дизайнера Валентина Росткова. В 1956 году его выпустили в двух экземплярах, один из которых продемонстрировали на ВДНХ. Машина была готова к производству, но в итоге выбрали более современный вариант, предложенный Львом Еремеевым.

ВАСИЛЁЧКИ, ВАСИЛЁЧКИ

Василёк — неофициальное название прототипа НАМИ‑0107, созданного в 1966 году. Двухдверная машина с москвичовским мотором и кузовом от ЗАЗ‑966 получилась компактной и просторной, управляемость не вызвала замечаний, но передний привод тогда был не в почете. В итоге Василёк «завял», так и не добравшись до конвейера.

МОНОРЕЛЬС С КОНЯМИ

В 1820 году изобретатель Иван Эльманов построил «дорогу на столбах» — своего рода первый в мире монорельсовый транспорт… на конной тяге! Вагонетки двигались по поднятому на столбы продольному брусу, а тянули их идущие внизу лошади. Автор не нашел инвестора, и до реализации проект не добрался.

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Фото: из архива автора