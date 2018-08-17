Самоходный стартер: без этого ГАЗа и самолет не взлетит

Необычный автомобиль АС‑1 на базе ГАЗ-АА образца 1932 года предназначался для пуска двигателей легких винтовых самолетов.

САМОХОДНЫЙ СТАРТЕР

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Подготовка громоздкой конструкции к работе обычно проводилась непосредственно перед пуском, поскольку при движении с поднятым стартерным устройством устойчивость автомобиля была довольно низкой. Механизм захватывал пропеллер самолета и прокручивал его коленвал. Частота вращения достигала 1300 об/мин.

Необычные факты из истории техники, отечественной и не только, Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что маховичный автомобиль изобрели русские? А про тиристорное зажигание помните?

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Фото: из архива автора