Самоходный стартер: без этого ГАЗа и самолет не взлетит

САМОХОДНЫЙ СТАРТЕР
Материалы по темеВолга ГАЗ-21 из Победы М-20 и самые странные автобусы
Подготовка громоздкой конструкции к работе обычно проводилась непосредственно перед пуском, поскольку при движении с поднятым стартерным устройством устойчивость автомобиля была довольно низкой. Механизм захватывал пропеллер самолета и прокручивал его коленвал. Частота вращения достигала 1300 об/мин.
Необычные факты из истории техники, отечественной и не только, Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что маховичный автомобиль изобрели русские? А про тиристорное зажигание помните?
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
Фото: из архива автора
Читать комментарии (1)