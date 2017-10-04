На российский рынок выходят две новинки с автоматическими коробками передач — УАЗ Патриот с классической гидромеханикой и Lada XRAY Cross с вариатором. Но они далеко не первыми из отечественных моделей обзавелись АКП.

В истории нашего автопрома было немало автомобилей с автоматом. Причем речь не только о современных моделях — первые отечественные машины с двумя педалями появились еще 60 лет назад.

Поразительно, но некоторые владельцы самостоятельно меняли автомат на привычную механику!

Волга ГАЗ-21 стала первым серийным отечественным автомобилем с гидромеханической коробкой. Трехступенчатый автомат устанавливался на Волги первой и второй серий. Всего с 1957 по 1959 годы сделано чуть больше 1500 таких автомобилей. Но впоследствии от автомата отказались — он был слишком сложным и капризным в обслуживании.

ГАЗ-21 Волга. Автомобили с АКП выпускались с 1957 по 1959 годы. Сейчас найти такой почти нереально.

Как и у машин с МКП, селектор располагался на рулевой колонке. Индикация выбранного режима движения — здесь же.



Однако эта коробка нашла место на новом горьковском флагмане — ГАЗ-13 Чайка. АКП работала в паре с 195-сильным 5,5-литровым V8. Кстати, эта связка чуть позже появилась и на 21-й Волге. Автомобиль с индексом ГАЗ-23 предназначался для спецслужб.

ГАЗ-13 Чайка выпускалась с 1959 по 1981 годы. На всех автомобилях была 3-ступенчатая АКП.

Управление, в отличие от Волги, сделали кнопочным. Привычного селектора в салоне не было.



Разумеется, автоматическая коробка передач появилась и на автомобиле для первых лиц государства ЗИЛ-111. Машине полагалась 2-ступенчатая гидромеханическая коробка передач. А управление было реализовано, как и на 13-й Чайке, с помощью кнопок.

ЗИЛ-111 производился с 1958 по 1967 годы. Все без исключения модификации оснащались АКП.

Управление АКП осуществлялось с помощью кнопок слева от рулевой колонки.



Второе поколение представительских лимузинов — ЗИЛ-114 (позднее ЗИЛ-4104) получило уже трехдиапазонный автомат, а переключение отдали привычному селектору на центральном туннеле. Эта трансмиссия ставилась на все лимузины, вплоть до последних экземпляров.

ЗИЛ-114 (и его короткая модификация ЗИЛ-117) выпускался с 1967 по 1978 годы. После чего его сменил ЗИЛ-4104 — последний лимузин Завода имени Лихачева.

На 114-м ЗИЛе был уже 3-ступенчатый автомат, а управление отдали традиционному селектору на центральном туннеле.



Увлечение гидромеханическими передачами не обошло и общественный транспорт. Появившийся в 1967 году новый городской автобус ЛиАЗ-677 также имел автомат. Работал он в паре с зиловским V8. 375-й двигатель выдавал 180 л.с. и вместе с 2-ступенчатым автоматом наделил 677-й ЛиАЗ недюжинным аппетитом — расход мог составлять полсотни литров на 100 км.

ЛиАЗ-677 появился в 1967 году, и его до сих пор можно встретить на улицах российских городов.

Селектор АКП размещался на рулевой колонке.



Лимузин ЗИЛ-111 был не единственным автомобилем с АКП в гамме московского завода. Коробка досталась и новаторскому автобусу ЗИЛ-118 «Юность». Правда, в отличие от легковых моделей, на автобусе стоял менее мощный двигатель от 130-го ЗИЛа. Но и его тяги хватало за глаза. Позже на модернизированном автобусе 118К появился 3-ступенчатый автомат от 114-го ЗИЛа.

Автобус ЗИЛ-118 «Юность» был новаторским для своего времени — комфортный, с двигателем V8 и автоматом. Но массовым он так и не стал — с 1962 по 1998 год было сделано меньше ста единиц.

Второе поколение Чайки, ГАЗ-14, также унаследовало автоматическую коробку. С более мощным 220-сильным мотором 14-я Чайка стала динамичнее предшественницы. Управление, как и на ЗИЛах, отдали традиционному селектору вместо кнопок.

Второе поколение Чайки — ГАЗ-14 — производилось с 1976 по 1989 годы (было сделано больше тысячи автомобилей).

Переключение АКП (как и на ЗИЛ-114) с помощью селектора на туннеле вместо кнопок стало традиционным.



Разумеется, автоматы в паре с двигателем V8 продолжали ставить на Волги, предназначенные для госбезопасности. Самой массовой стала модель ГАЗ-24-34 с 220-сильным двигателем ГАЗ-14 и все тем же 3-ступенчатым автоматом.

ГАЗ-2434 стал одной из самых массовых Волг с V8 и автоматом — с 1987 по 1993 год было сделано 245 машин.

Была похожая модификация и у Волги, получившей индекс ГАЗ-31013: двигатель ГАЗ-14 и та же 3-ступенчатая АКП. Интересно, что для конспирации вместо селектора в салоне был обычный рычаг. А второй глушитель (от каждого ряда цилиндров шла своя выпускная система) заканчивался под днищем, чтобы автомобиль не выделялся в потоке.

Восьмицилиндровая Волга ГАЗ-31013 выпускалась с 1985 по 1996 годы.

Наличие автомата выдавало только количество педалей. Селектор был замаскирован под обычный рычаг.



Новое поколение ликинских автобусов ЛиАЗ-5256 также было оснащено автоматической коробкой передач. Причем не только отечественной. Уже в нынешнем столетии на автобусе ставили автоматы от ZF, Voith и Allison.

Серийное производство ЛиАЗ-5256 началось в 1986 году и продолжается по сей день.

Кабина позднего ЛиАЗ-5256-20. Слева от водителя виден селектор АКП.



Правда, все перечисленные модели (не считая автобусов) вряд ли можно назвать народными. А вот Lada Granta точно из таких. Только автомат уже не отечественный, а японский Jatco. Но именно Granta стала первой массовой отечественной моделью с АКП.

Lada Granta (а позже и Kalina) стали первыми массовыми российскими автомобилями с АКП. На них ставят 4-ступенчатый автомат Jatco.

Интерьер Калины с автоматической коробкой.



Но даже старый 4-ступенчатый автомат дороговат. Потому на ВАЗе разработали автоматическую трансмиссию на базе 5-ступенчатой механики — робот АМТ. Коробка не самая скоростная, но гораздо дешевле. Первой моделью с АМТ стала Lada Priora. Позже она появилась на Грантах, Калинах, Весте и XRAY.

Lada Priora стала первой моделью, примерившей робот АМТ. Позже эту коробку начали ставить на Гранты, Калины, Весты и XRAY.

Селектор АМТ отличается от селектора АКП. У коробки отсутствует режим «паркинг».



Мы всегда сетовали, что у нас нет машин с АКП. Но, как показывает история, это не так. Такие автомобили были, и почти все представленные в списке модели оснащались отечественными конструкциями. Вот только от автомата, по сути, отказались сами потребители. В свое время 21-я Волга могла стать первой массовой моделью с АКП, и конструкция могла развиваться дальше. Но от сложной и «непонятной» коробки старались избавиться не только предприятия, но и частные владельцы, самостоятельно меняя ее на обычную механику. Кто знает, не случись этого, может, у нас были бы и свои современные автоматы.

Самые редкие модификации 21-й Волги смотрите тут.

Не секрет, что на автомобилях с автоматом буксовать нельзя. Но что же делать, если автомобиль совсем не хочет сходить с места? Ответ прост — заранее подумать о средствах повышения проходимости! Например, положить в багажник комплект накладок на колеса TAURUS, ну или позаботиться об антибуксах.

Фото: фирмы-производители