12 наших машин с автоматом — вы знали, что их так много? — журнал За рулем

12 наших машин с автоматом — вы знали, что их так много?

На российский рынок выходят две новинки с автоматическими коробками передач — УАЗ Патриот с классической гидромеханикой и Lada XRAY Cross с вариатором. Но они далеко не первыми из отечественных моделей обзавелись АКП.

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Ретротест символа 70-х: ГАЗ-24 Волга первой серии!

В истории нашего автопрома было немало автомобилей с автоматом. Причем речь не только о современных моделях — первые отечественные машины с двумя педалями появились еще 60 лет назад.

Поразительно, но некоторые владельцы самостоятельно меняли автомат на привычную механику!

Волга ГАЗ-21 стала первым серийным отечественным автомобилем с гидромеханической коробкой. Трехступенчатый автомат устанавливался на Волги первой и второй серий. Всего с 1957 по 1959 годы сделано чуть больше 1500 таких автомобилей. Но впоследствии от автомата отказались — он был слишком сложным и капризным в обслуживании.

ГАЗ-21 Волга. Автомобили с АКП выпускались с 1957 по 1959 годы. Сейчас найти такой почти нереально.
ГАЗ-21 Волга. Автомобили с АКП выпускались с 1957 по 1959 годы. Сейчас найти такой почти нереально.

Как и у машин с МКП, селектор располагался на рулевой колонке. Индикация выбранного режима движения — здесь же.
Как и у машин с МКП, селектор располагался на рулевой колонке. Индикация выбранного режима движения — здесь же.

Однако эта коробка нашла место на новом горьковском флагмане — ГАЗ-13 Чайка. АКП работала в паре с 195-сильным 5,5-литровым V8. Кстати, эта связка чуть позже появилась и на 21-й Волге. Автомобиль с индексом ГАЗ-23 предназначался для спецслужб.

ГАЗ-13 Чайка выпускалась с 1959 по 1981 годы. На всех автомобилях была 3-ступенчатая АКП.
ГАЗ-13 Чайка выпускалась с 1959 по 1981 годы. На всех автомобилях была 3-ступенчатая АКП.

Управление, в отличие от Волги, сделали кнопочным. Привычного селектора в салоне не было.
Управление, в отличие от Волги, сделали кнопочным. Привычного селектора в салоне не было.

Разумеется, автоматическая коробка передач появилась и на автомобиле для первых лиц государства ЗИЛ-111. Машине полагалась 2-ступенчатая гидромеханическая коробка передач. А управление было реализовано, как и на 13-й Чайке, с помощью кнопок.

ЗИЛ-111 производился с 1958 по 1967 годы. Все без исключения модификации оснащались АКП.
ЗИЛ-111 производился с 1958 по 1967 годы. Все без исключения модификации оснащались АКП.

Управление АКП осуществлялось с помощью кнопок слева от рулевой колонки.
Управление АКП осуществлялось с помощью кнопок слева от рулевой колонки.

Второе поколение представительских лимузинов — ЗИЛ-114 (позднее ЗИЛ-4104) получило уже трехдиапазонный автомат, а переключение отдали привычному селектору на центральном туннеле. Эта трансмиссия ставилась на все лимузины, вплоть до последних экземпляров.

ЗИЛ-114 (и его короткая модификация ЗИЛ-117) выпускался с 1967 по 1978 годы. После чего его сменил ЗИЛ-4104 — последний лимузин Завода имени Лихачева.
ЗИЛ-114 (и его короткая модификация ЗИЛ-117) выпускался с 1967 по 1978 годы. После чего его сменил ЗИЛ-4104 — последний лимузин Завода имени Лихачева.

На 114-м ЗИЛе был уже 3-ступенчатый автомат, а управление отдали традиционному селектору на центральном туннеле.
На 114-м ЗИЛе был уже 3-ступенчатый автомат, а управление отдали традиционному селектору на центральном туннеле.

Увлечение гидромеханическими передачами не обошло и общественный транспорт. Появившийся в 1967 году новый городской автобус ЛиАЗ-677 также имел автомат. Работал он в паре с зиловским V8. 375-й двигатель выдавал 180 л.с. и вместе с 2-ступенчатым автоматом наделил 677-й ЛиАЗ недюжинным аппетитом — расход мог составлять полсотни литров на 100 км.

ЛиАЗ-677 появился в 1967 году, и его до сих пор можно встретить на улицах российских городов.
ЛиАЗ-677 появился в 1967 году, и его до сих пор можно встретить на улицах российских городов.

Селектор АКП размещался на рулевой колонке.
Селектор АКП размещался на рулевой колонке.

Лимузин ЗИЛ-111 был не единственным автомобилем с АКП в гамме московского завода. Коробка досталась и новаторскому автобусу ЗИЛ-118 «Юность». Правда, в отличие от легковых моделей, на автобусе стоял менее мощный двигатель от 130-го ЗИЛа. Но и его тяги хватало за глаза. Позже на модернизированном автобусе 118К появился 3-ступенчатый автомат от 114-го ЗИЛа.

Автобус ЗИЛ-118 «Юность» был новаторским для своего времени — комфортный, с двигателем V8 и автоматом. Но массовым он так и не стал — с 1962 по 1998 год было сделано меньше ста единиц.
Автобус ЗИЛ-118 «Юность» был новаторским для своего времени — комфортный, с двигателем V8 и автоматом. Но массовым он так и не стал — с 1962 по 1998 год было сделано меньше ста единиц.

Второе поколение Чайки, ГАЗ-14, также унаследовало автоматическую коробку. С более мощным 220-сильным мотором 14-я Чайка стала динамичнее предшественницы. Управление, как и на ЗИЛах, отдали традиционному селектору вместо кнопок.

Второе поколение Чайки — ГАЗ-14 — производилось с 1976 по 1989 годы (было сделано больше тысячи автомобилей).
Второе поколение Чайки — ГАЗ-14 — производилось с 1976 по 1989 годы (было сделано больше тысячи автомобилей).

Переключение АКП (как и на ЗИЛ-114) с помощью селектора на туннеле вместо кнопок стало традиционным.
Переключение АКП (как и на ЗИЛ-114) с помощью селектора на туннеле вместо кнопок стало традиционным.

Разумеется, автоматы в паре с двигателем V8 продолжали ставить на Волги, предназначенные для госбезопасности. Самой массовой стала модель ГАЗ-24-34 с 220-сильным двигателем ГАЗ-14 и все тем же 3-ступенчатым автоматом.

ГАЗ-2434 стал одной из самых массовых Волг с V8 и автоматом — с 1987 по 1993 год было сделано 245 машин.
ГАЗ-2434 стал одной из самых массовых Волг с V8 и автоматом — с 1987 по 1993 год было сделано 245 машин.

Была похожая модификация и у Волги, получившей индекс ГАЗ-31013: двигатель ГАЗ-14 и та же 3-ступенчатая АКП. Интересно, что для конспирации вместо селектора в салоне был обычный рычаг. А второй глушитель (от каждого ряда цилиндров шла своя выпускная система) заканчивался под днищем, чтобы автомобиль не выделялся в потоке.

Восьмицилиндровая Волга ГАЗ-31013 выпускалась с 1985 по 1996 годы.
Восьмицилиндровая Волга ГАЗ-31013 выпускалась с 1985 по 1996 годы.

Наличие автомата выдавало только количество педалей. Селектор был замаскирован под обычный рычаг.
Наличие автомата выдавало только количество педалей. Селектор был замаскирован под обычный рычаг.

Новое поколение ликинских автобусов ЛиАЗ-5256 также было оснащено автоматической коробкой передач. Причем не только отечественной. Уже в нынешнем столетии на автобусе ставили автоматы от ZF, Voith и Allison.

Серийное производство ЛиАЗ-5256 началось в 1986 году и продолжается по сей день.
Серийное производство ЛиАЗ-5256 началось в 1986 году и продолжается по сей день.

Кабина позднего ЛиАЗ-5256-20. Слева от водителя виден селектор АКП.
Кабина позднего ЛиАЗ-5256-20. Слева от водителя виден селектор АКП.

Правда, все перечисленные модели (не считая автобусов) вряд ли можно назвать народными. А вот Lada Granta точно из таких. Только автомат уже не отечественный, а японский Jatco. Но именно Granta стала первой массовой отечественной моделью с АКП.

Lada Granta (а позже и Kalina) стали первыми массовыми российскими автомобилями с АКП. На них ставят 4-ступенчатый автомат Jatco.
Lada Granta (а позже и Kalina) стали первыми массовыми российскими автомобилями с АКП. На них ставят 4-ступенчатый автомат Jatco.

Интерьер Калины с автоматической коробкой.
Интерьер Калины с автоматической коробкой.

Но даже старый 4-ступенчатый автомат дороговат. Потому на ВАЗе разработали автоматическую трансмиссию на базе 5-ступенчатой механики — робот АМТ. Коробка не самая скоростная, но гораздо дешевле. Первой моделью с АМТ стала Lada Priora. Позже она появилась на Грантах, Калинах, Весте и XRAY.

Lada Priora стала первой моделью, примерившей робот АМТ. Позже эту коробку начали ставить на Гранты, Калины, Весты и XRAY.
Lada Priora стала первой моделью, примерившей робот АМТ. Позже эту коробку начали ставить на Гранты, Калины, Весты и XRAY.

Селектор АМТ отличается от селектора АКП. У коробки отсутствует режим «паркинг».
Селектор АМТ отличается от селектора АКП. У коробки отсутствует режим «паркинг».

Мы всегда сетовали, что у нас нет машин с АКП. Но, как показывает история, это не так. Такие автомобили были, и почти все представленные в списке модели оснащались отечественными конструкциями. Вот только от автомата, по сути, отказались сами потребители. В свое время 21-я Волга могла стать первой массовой моделью с АКП, и конструкция могла развиваться дальше. Но от сложной и «непонятной» коробки старались избавиться не только предприятия, но и частные владельцы, самостоятельно меняя ее на обычную механику. Кто знает, не случись этого, может, у нас были бы и свои современные автоматы.

12 наших машин с автоматом — вы знали, что их так много?

Фото: фирмы-производители

12 наших машин с автоматом — вы знали, что их так много?
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