Водоплавающий Москвич-410

В коллекции редких автомобилей на базе Москвича эта амфибия, пожалуй, самый необычный экземпляр.

Амфибия НАМИ‑055, созданная в 1958 году с применением агрегатов от Москвича‑410, имела обтекаемый цельнометаллический корпус, гребной винт с редуктором, ровное днище и убиравшиеся в ниши колеса. При полной полуторатонной загрузке машина разгонялась по воде до 12 км/ч.

Примечательно, что следующая модификация амфибии обрела-таки подводные крылья, поскольку стало ясно: за счет одной только мощности мотора существенно повысить скорость не удастся. Стараниями Ростислава Алексеева, создателя знаменитых экранопланов, новинка тут же разогналась аж до 55 км/ч…

В свое время в СССР создали ВАЗ‑2122 — амфибию на агрегатах Нивы. Вспомним и экспериментальную армейскую амфибию УАЗ‑3907 — ее заказали заводу в начале семидесятых. Машина, которую назвали Ягуаром, получилась настолько удачной, что легко выдержала «заплыв» по Волге от Ульяновска до Астрахани и обратно.

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Фото: из архива автора



