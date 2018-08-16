На входе — обычный УАЗ пикап. На выходе — шестиколесный монстр на шинах низкого давления, способный везти полторы тонны груза по вязкому грунту. На испытаниях «За рулем» трехосник Ямал Т‑64 не ударил в грязь лицом.

Волшебные превращения — когда обыкновенная машина вдруг становится роботом-трансформером — происходят не только в кино и рекламе. Такие фокусы проделывают и в подмосковной Электростали, на сборочном производстве компании Ямалспецмаш. Здесь обычные УАЗы становятся настоящими вездеходными монстрами на шинах низкого давления. Выпускают двухосные и трехосные машины, как с двух-, так и с четырехдверной кабиной. Отсюда и буквенно-цифровая маркировка. Трехосник, о котором пойдет речь, называется Т‑64. То есть колес — шесть, а дверей — четыре.

Ямал Т‑64 6×6

Ямал Т‑64 6×6 Длина / ширина / высота 6650 / 2500 / 2450 мм

Колесная база:

между первой и второй осями 3600 мм

между второй и третьей осями 1520 мм

Грузоподъемность:

на слабонесущих грунтах 1000 кг

на плотных грунтах 1500 кг

Снаряженная масса 2900 кг

Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2235 см³; 83,5 кВт / 113,5 л.с. при 3500 об/мин; 270 Н·м при 1800–2800 об/мин

Максимальная скорость:

на дорогах с твердым покрытием 70 км/ч

на пересеченной местности 35 км/ч

Топливо / запас топлива ДТ / 80 л

Трансмиссия полный привод (6×6); М5

Превращение

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Всё начинается с покупки серийного пикапа УАЗ Патриот у официального дилера. Демонтируют грузовой отсек, снимают мосты. Стандартную раму удлиняют и усиливают в точках крепления подвески и агрегатов.

Редукторные мосты — «гибридные», поскольку использованы как собственные ­разработки компании под колёса большого диаметра, так и чужие узлы. Главная пара с передаточным отношением 2,78 — от военного моста УАЗа, подшипники и сальники импортные, а все шестерни и колесные редукторы заимствованы у трактора МТЗ. Полуоси свои, их делают сварными, а рукава мостов изготовлены из толстостенной нефтяной трубы. Мосты тихоходные, но Ямалу скорость и не нужна.

Спереди поставили пружины фирмы «Фобос», обеспечив лифт подвески на 50 мм, а сзади применили усиленные рессоры от ГАЗели, которые держит специальная стяжка. Конструкция получилась очень жесткой, так что от тяги Панара, которую ставили на первые экземпляры, отказались. А вот уазовские амортизаторы оставили — на них еще никто не жаловался. Экспериментировали и с узлами от ГАЗ‑66, но пока в дело их не пустили.

Высота Ямала почти 2,5 метра. Но сухие цифры не передают всего величия этой машины.

Ведущие мосты с передаточным числом 10,8 — собственная разработка компании. Есть и более скоростные, с передаточным числом 8,7. Бортовые редукторы используют либо от УАЗа (передаточное число 1,94), либо тракторные (3,9). Дорожный просвет — 650 мм.

Раздаточная коробка, присоединенная к механической коробке передач, стандартная — Dymos (передаточное число пониженной передачи 2,542) с электрическим приводом. Чтобы уберечь электромотор раздатки от грязи, на него ставят защитный экран. Тут его пока нет.

На так называемой балансирной тележке установлена вторая раздаточная коробка — от БТР‑60, с передаточным числом 1,00. У нее есть выход на гребной винт. Рессоры — от ГАЗели, но усиленные, с бóльшим количеством листов.



Наконец, самое интересное: в основе задней подвески лежит так называемая балансирная тележка, соединенная с мостами при помощи четырех тяг. Это особая гордость создателей, на нее даже получен патент. У тележки есть дополнительная тяга — она держит раздаточную коробку от БТР‑60. Коробка не закреплена на раме жестко, а качается вместе с мостами. Благодаря этому ход у карданов маленький, 15 мм, и они не выпадают из шлицов. Небольшие карданчики уникальные, их тоже изготавливают на заказ. Всё это — ради увеличения хода подвески, который достигает 300 мм! С таким вывесить колесо крайне сложно даже на самых коварных буераках.

Ямал обут в шины фирмы Трэкол (ЗР, № 6, 2018): размерность 1350×700 R21, давление шин на грунт 0,18–0,25 кгс/см² (давление, производимое человеком, — 0,35 кгс/см²). Если вездеход проедет по ноге, не раздавит. Я экспериментировать не стал, но вскоре убедился в сверхделикатности шин: Ямал случайно переехал нашу радиостанцию, а ей хоть бы хны.

Приручить гиганта

Выруливая на улицу, снова вспоминаю синематограф. Помнится, герои фантастических франшиз тратили массу времени, чтобы найти общий язык с гигантскими роботами. Вот и я медленно привыкаю к габаритам Ямала. Длина — больше шести метров, высота — почти 2,5 метра, так что штатных боковых зеркал не хватает, их пришлось опустить, чтобы видеть низкорослые легковушки. Гендиректор Ямалспецмаша Андрей Тросиненко говорит, что горожане до сих пор не могут привыкнуть к их шестиколесным машинам. Ни один спорткар не притягивает к себе столько внимания.

Длина карданного вала, идущего от штатной раздатки до второй, от БТР, огромная. Чтобы его протянуть, пришлось установить два подвесных подшипника.

Пружины фирмы «Фобос» выпускают в Электростали, поэтому выбор поставщика очевиден. Дисковые тормозá всех колес Ямалспецмаш изготавливает сам.



На заправке лью дизтопливо в оба бака: всё как на Патриоте. В будущем на вездеход установят дополнительный бак на 100 литров — между кабиной и грузовой плат­формой. На вопросы о расходе топлива инженеры отвечают уклончиво — мол, зависит от условий работы.

Заглянул под капот. Тут 2,2‑литровый дизель ЗМЗ‑51432 мощностью 113,5 л.с. Такие шестиколесники популярны на севере, там моторы на тяжелом топливе предпочтительнее. А еще в гамме есть бензиновый агрегат ЗМЗ‑409 (128 л.с.).

Едем не быстро — около 50 км/ч. И всё равно есть ощущение, что Ямалу тяжеловато. Не его это стихия, всем своим нутром автомобиль отвергает асфальт.

На крупных выбоинах, которые владельцы «диванных» внедорожников старательно объезжают, Ямал лишь покачивается. Наконец, съезжаю в поле и стравливаю давление в шинах с дорожных 0,5 до грунтовых 0,3 атм. Покрышки рассчитаны на минимальные 0,2 атм — для болотистой местности. Крана или кнопки в кабине, чтобы травить воздух сразу из всех колес, нет. Равно как и системы автоматической подкачки. Ее могут установить за 100 000 рублей. В средней полосе такая система существенно облегчает жизнь. А вот на севере, в капризном климате с суточными перепадами температур до двадцати градусов, внутри трубок системы подкачки выпадает конденсат — и это нередко приводит к разрыву трубок.

Составные крылья широкие, усиленные. По ним можно даже ходить. Длина бортовой грузовой платформы — 3280 мм, ширина — 1940 мм. Ямал способен перевезти вне дорог общего пользования в кабине и кузове бригаду из 10–12 человек да еще взять на борт оборудование. Есть машины, у которых вместо кузова — цистерна на 1500 литров, кунг или буровая установка. Машина может легко спускаться с 40‑процентных уклонов и без особого труда взбираться на них.

Болотные испытания

Интерьер — стандартный патриотовский. Трансмиссией управляет привычная вращающаяся шайба. Повернул один раз — подключил переднюю ось, повернул еще — включил пониженный ряд трансмиссии. И пусть не вводят в заблуждение надписи 2H, 4H, 4L. Осей три, а под днищем стоят две раздатки — штатная и от БТP‑60, соединенные между собой карданом. Разработчики решили, что чем меньше кнопок и рычагов, тем лучше. Согласен: дал газу — и пошел через поля!

Еду не быстрее 30 км/ч. Так ход машины заметно мягче и рулем работать легче. Штатный рулевой вал поменяли на гидростатическое рулевое управление как на строительной технике, - оно облегчает поворот огромных колес. И всё равно узнаю знакомый Патриот. Тактика такая же: задать направление и не мешать машине ехать. Радиус разворота большой, потому разворачиваться нужно в несколько приемов.

Салон знаком по Патриоту. Без изменений. Лишь слева разместили счетчик моточасов.

Перед рычагом коробки передач установлен блок управления автономным отопителем салона Eberspächer.

Успешно пройдя поле, подполз к широкому ручью с пологим въездом и крутым противоположным берегом. Ямал не напугать бродом метровой глубины или рвом шириной полтора метра. Тем паче что во всех мостах — самоблокирующиеся дифференциалы со степенью блокировки 75%. Раньше экспериментировали, ставили самоблоки в два моста из трех, но теперь они задействованы на всех трех осях всех машин — это базовое решение.

С первого раза переправа не удалась — подъем оказался слишком крут. На второй попытке Ямал, отчаянно буксуя, нарыл высокую ступеньку, еще больше усложнив задачу. Беру чуть правее — там глубже, зато выезд более пологий, - и у меня получается. В следующий, почти 45‑процентный подъем машина забралась как-то очень легко. Всё потому, что ни одно из шести колес ни разу не оторвалось от земли. Машину будто притягивает к грунту. Такое впечатление, что засадить Ямал можно только по глупости. Вот ее-то в тот день я и совершил.

Сунулся в болото, не стравив давление до 0,2 атм. Поверил в свою безнаказанность, и машина села на передний мост. Хорошо, что в базовое оснащение входит электрическая лебедка. «Заякорились» за дерево, и Патриот сам себя вытащил — всего и делов.

В общем, Подмосковьем вездеход я не испугал. Такая техника работает, как нетрудно догадаться, на Ямале, а также в Заполярье, на Дальнем Востоке. Везде, где нужна высокая проходимость и способность перевозить по вязким грунтам до полутора тонн груза. Основные покупатели — нефтяники, энергетики, газовики, связисты.

На сегодняшний день собрано более 50 шестиколесников. Стóит Ямал Т‑64 четыре миллиона рублей. Обслуживают машину уазовские дилеры, проблем с ремонтом тоже нет. Главное — наличие просторной ремзоны, чтобы шестиколесник смог туда заехать.

Перекати-поле

Ямалспецмаш выпускает и двухосные вездеходы на базе того же пикапа УАЗ Патриот. Внедорожные возможности таких машин заметно скромнее, чем у трехосных. Самоблокирующийся дифференциал тут только спереди, и на лютое бездорожье машины не суются. Основные покупатели — фермерские хозяйства. Распылять на поля удобрения авиацией им дорого, обычный внедорожник по раскисшему полю не проедет, а для Ямала это легкая прогулка. Грузоподъемность вездехода — 800 кг на твердых грунтах или 650 кг на слабонесущих. То есть он готов взять на борт разбрасыватель минеральных удобрений или опрыскиватель. Габариты двухосника (5300 × 2540 × 2670 мм) позволяют ему передвигаться и по асфальтовым дорогам. Основной конкурент — компания «Трэкол» и ее модель 39041 Агро на базе уазовского Хантера.