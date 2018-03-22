Восемь управляемых колес с шинами сверхнизкого давления, три режима движения, включая «краб», умение плавать... Болотоход Шаман, разработанный компанией «Авторос», способен не просто преодолевать болота и буераки, но делать это с комфортом для седоков и без урона для природы.

Внешность внушает. Огромные колеса, брутальный дизайн. Именно дизайн! Над обликом Шамана трудился Дмитрий Крылов, который «рисовал» спорткар Marussia.

Вездеход Шаман Длина/ширина/высота/база 6300/2500/2700/5050* мм

Грузоподъемность до 1500 кг

Снаряженная масса 4800 кг

Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2998 см³; 107 кВт/146 л. с. при 3500 об/мин; 350 Н·м при 1680–2570 об/мин

Максимальная скорость 70 км/ч

Топливо/запас топлива ДТ/260 л

Расход топлива: смешанный цикл 25 л/100 км

Трансмиссия полный привод; М6 *Расстояние между первой и второй осями — 1450 мм, между второй и третьей — 2150 мм, между третьей и четвертой — 1450 мм.

Выследил Шамана я сразу. Только он оставляет за собой восьмиколесную колею, ведь все четыре оси шестиметрового болотохода — поворотные. Шаман умеет выбираться из снега и трясины в стиле краба: все колеса поворачиваются на один и тот же угол — 27⁰, и машина едет вперед боком!

Ага, вот и «гнездо» — производственная база компании-разработчика «Авторос».

С винтом

Первый прототип Шамана представили в 2008 году, а в 2013‑м начались продажи серийных машин. Пока реализовано 35 штук, причем не только в России, но также в Турции и Китае. Основные потребители — нефтяники, газовики, энергетики. Им особенно нужна машина, способная не просто преодолевать болота и буераки, но делать это с комфортом для седоков и без урона для природы.

На алюминиевой раме закреплены два топливных бака по 130 литров. Можно заказать дополнительные, по 40 литров, в этом случае запас хода превысит 1300 км — если верить заявленному расходу 25 л/100 км.

— Начинается всё с рамы. Мы делаем ее герметичной, из 9-миллиметрового алюминия. Зовем «лодкой». Если вода всё же проникает внутрь, ее откачивают две помпы производительностью 200 литров в минуту, а для быстрого сброса воды есть пневматические клапаны с электронным управлением.

— Вода?!

Прочитав удивление в моих глазах, руководитель отдела маркетинга и продаж Евгений Колобов улыбается:

— Шаман умеет плавать! Именно для этого в раздаточной коробке нашей собственной разработки пять валов: по одному на каждый мост и еще один — для отбора мощности, например, на гребной винт.

Поплавать мне не удалось, но поездил я на Шамане вволю.

Мультимедиасистема с камерой заднего вида, под ней — блок климат-контроля нижегородского производства. Каждое колесо оборудовано индивидуальной системой автоматической подкачки.

Приборка — без излишеств. Но как же стильно смотрятся два цветных экранчика в классических циферблатах! На них — остаток топлива в двух баках, обороты мотора, часы, напряжение в бортовой сети и пробег.

Хватаюсь за трубу-ручку, прикрепленную к кузову мощными болтами, прыгаю на подножку и распахиваю входную дверь. Шальная мысль: а может, Шаман и летать умеет? Водительское место больше смахивает на кабину пилота. Обзор через три секции лобового стекла, очищаемых четырьмя дворниками, - самолетный. Сиденье установлено посередине; на панели слева — какие-то не понятные на первый взгляд пиктограммы и мембранные клавиши вместо привычных кнопок и тумблеров.

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Ага, на левой панели — всё для контроля давления в шинах. Индивидуальная система автоподкачки позволяет регулировать давление в каждом колесе. Когда трясина совсем уж лютая, давление можно стравить до 0,05 атмосферы. Если какие-то шины пробиты, Шаман способен ехать на четырех из восьми, - чтобы перекрыть клапаны подачи воздуха в пробитые баллоны, достаточно ­коснуться клавиш.

Соседняя панель отвечает за работу трансмиссии и режимы движения. Мосты Шамана — оригинальной конструкции, но на базе уазовских «спайсеров», с приводными валами и ШРУСами; первый и второй подключаемые. Все четыре моста — с межколесными дифференциалами и принудительными блокировками с электропневматическим приводом. Есть и блокируемый межосевой дифференциал. В общем, когда надо, все восемь колес Шамана становятся ведущими. Выезжая на асфальт, достаточно нажать лишь одну кнопку — и все блокировки будут отключены.

Этот Шаман — в комплектации «Охотник»: четыре раздельных кресла, включая водительское, а за ними — две скамейки, которые раскладываются в большую кровать. В версии «Турист» скамейки меняют на сиденья — восемь посадочных мест, не считая водительского.

Поработать есть над чем. Например, пришлось попотеть, чтобы разложить скамейки, — фиксаторы слишком жесткие. То же относится к регулировкам водительского кресла.



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Рулевое управление — гидравлическое. Его главная особенность, как вы уже поняли, - управляемые восемь колес. Можно выбрать один из трех режимов. Первый подойдет для движения по асфальту: поворачиваются колёса двух передних осей, а задние стоят строго прямолинейно. Второй — тот самый «краб», когда вездеход едет боком под определенным углом. Ну а третий — «поворотный», в котором колёса двух задних осей поворачиваются в противоположную сторону относительно передних, радикально улучшая маневренность.

Над двумя передними осями с дрожью просыпается 3-литровый турбодизель Iveco F1C мощностью 146 л.с. Мотор известный, «грузовой». Коробка передач — механическая 6-ступенчатая, фирмы ZF. Выжимаю сцепление… Ох, я уже и забыл, что бывает настолько тугая педаль! Прямо советский ЗИЛ.

По ходу дела обживаюсь и осматриваюсь. Внутри ни разу не «колхоз»! Спинки кресел профилированные, подлокотники регулируются. В дверях и на «стенах» удобные сетки для вещей, есть различные ниши и карманы — побольше, чем в ином универсале! В корме разместили пару «шкафов» для инструмента, которые можно заменить, например, походной кухней или оружейным сейфом.

Кузов делают из 8-миллиметровых стальных листов. Половинки сваривают раздельно на специальной оснастке, а затем соединяют их на стапеле. Готовый кузов крепят на раму, в соседнем цехе наносят защитное покрытие.

Шаманим

Вот и обрыв. Шаман беззаботно ухает вниз и легко переваливает через буераки, при этом двигатель работает почти на оборотах холостого хода. Дорожного просвета 450 мм хватает, чтобы преодолеть все сложные участки. Даже с вывешенными двумя осями Шаман без труда ползет вперед.

Колесные редукторы планетарного типа собственной разработки позволяют существенно снизить нагрузку на трансмиссию.

Подвеска всех колес независимая, пружинная, на двойных А‑образных поперечных рычагах, с гидравлическими амортизаторами. Конструкция для всех колес одинакова — детали взаимозаменяемые! Внутренний ШРУС — от пикапа Toyota Hilux, наружный — от фургончика Peugeot Boxer.

А где раскачка, сильные удары? Всё настолько мягко, что я теряю связь с реальностью. Судя по рельефу, должно трясти и болтать до боли в суставах, до стука головой о потолок. Ничего этого и в помине нет. Сижу словно на мягкой подушке, которую кто-то бережно несет на руках. А вот на уши поддавливает. Рычит дизель, подвывает трансмиссия, при повороте руля на большие углы шипит гидроусилитель.

По усилию на руле Шаман напоминает грузовик, оттого поначалу пребываешь в полной уверенности, что машина неуклюжа. А потом — как чудо! В поворотном режиме вездеход очень легко разворачивается, хоть волчком вертись.

Обнаглев, нацеливаюсь на неприступные с виду буераки — и перепрыгиваю их, не сбавляя хода! Остановиться перед очередной преградой заставил лишь здравый смысл и сидящий на пассажирском кресле водитель-испытатель — Шаман-то товарный!

На Шаман устанавливают шины сверхнизкого давления. Можно выбрать один из трех вариантов рисунка протектора. В базовой комплектации это покрышки размерностью 1200–600×21, но можно заказать и еще больше — размерностью 1300–700×21. Чтобы колёса со стравленным до 0,05 атм давлением не разбортировались, шины к алюминиевым дискам прижимает специальная вставка из стекловолокна. Колёса и фиксирующая вставка — собственного производства.

Режим «краб» незаменим на болоте: каждое колесо в своей колее, поэтому вездеход не вязнет и не закапывается. Переключая режимы движения с «краба» на «асфальтовый», можно вообще не держаться за руль — Шаман «выпрямляется» сам.

У Шамана все колеса управляемые. Есть три режима движения. 1. «Асфальтовый» — поворачиваются только колеса двух передних осей. 2. «Поворотный» — колеса двух задних осей поворачиваются в противоположную сторону относительно передних для улучшения маневренности. 3. «Краб» — вездеход едет вперед боком.

Конечно, предел у машины есть, но я к нему даже не приблизился.

Говорят, Шаман пару раз застревал в глухой топи и сибирском снегу. Но выбирался самостоятельно, вытаскивая себя, словно Мюнхгаузен, лебедкой, входящей в базовое оснащение.

Что дальше? К команде разработчиков при­соединился известный гоночный инженер Игорь Ермилин — он уже разработал новую раздаточную коробку, которая компактнее и в два раза легче нынешней. А еще «Авторос» готовится вывести Шамана на европейский рынок. Для этого вездеход должен соответствовать нормам Евро‑6, поэтому скоро ­появится новый мотор Iveco — как раз под евроспецификацию. Глядишь, к тому времени лед растает — поплаваем!