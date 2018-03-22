Внешность внушает. Огромные колеса, брутальный дизайн. Именно дизайн! Над обликом Шамана трудился Дмитрий Крылов, который «рисовал» спорткар Marussia.
Внешность внушает. Огромные колеса, брутальный дизайн. Именно дизайн! Над обликом Шамана трудился Дмитрий Крылов, который «рисовал» спорткар Marussia.
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Вездеход Шаман
Длина/ширина/высота/база 6300/2500/2700/5050* мм
Грузоподъемность до 1500 кг
Снаряженная масса 4800 кг
Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2998 см³; 107 кВт/146 л. с. при 3500 об/мин; 350 Н·м при 1680–2570 об/мин
Максимальная скорость 70 км/ч
Топливо/запас топлива ДТ/260 л
Расход топлива: смешанный цикл 25 л/100 км
Трансмиссия полный привод; М6
*Расстояние между первой и второй осями — 1450 мм, между второй и третьей — 2150 мм, между третьей и четвертой — 1450 мм.
Выследил Шамана я сразу. Только он оставляет за собой восьмиколесную колею, ведь все четыре оси шестиметрового болотохода — поворотные. Шаман умеет выбираться из снега и трясины в стиле краба: все колеса поворачиваются на один и тот же угол — 27⁰, и машина едет вперед боком!
Ага, вот и «гнездо» — производственная база компании-разработчика «Авторос».
С винтом
Первый прототип Шамана представили в 2008 году, а в 2013‑м начались продажи серийных машин. Пока реализовано 35 штук, причем не только в России, но также в Турции и Китае. Основные потребители — нефтяники, газовики, энергетики. Им особенно нужна машина, способная не просто преодолевать болота и буераки, но делать это с комфортом для седоков и без урона для природы.
На алюминиевой раме закреплены два топливных бака по 130 литров. Можно заказать дополнительные, по 40 литров, в этом случае запас хода превысит 1300 км — если верить заявленному расходу 25 л/100 км.
На алюминиевой раме закреплены два топливных бака по 130 литров. Можно заказать дополнительные, по 40 литров, в этом случае запас хода превысит 1300 км — если верить заявленному расходу 25 л/100 км.
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— Начинается всё с рамы. Мы делаем ее герметичной, из 9-миллиметрового алюминия. Зовем «лодкой». Если вода всё же проникает внутрь, ее откачивают две помпы производительностью 200 литров в минуту, а для быстрого сброса воды есть пневматические клапаны с электронным управлением.
— Вода?!
Прочитав удивление в моих глазах, руководитель отдела маркетинга и продаж Евгений Колобов улыбается:
— Шаман умеет плавать! Именно для этого в раздаточной коробке нашей собственной разработки пять валов: по одному на каждый мост и еще один — для отбора мощности, например, на гребной винт.
Поплавать мне не удалось, но поездил я на Шамане вволю.
Мультимедиасистема с камерой заднего вида, под ней — блок климат-контроля нижегородского производства. Каждое колесо оборудовано индивидуальной системой автоматической подкачки.
Мультимедиасистема с камерой заднего вида, под ней — блок климат-контроля нижегородского производства. Каждое колесо оборудовано индивидуальной системой автоматической подкачки.
Приборка — без излишеств. Но как же стильно смотрятся два цветных экранчика в классических циферблатах! На них — остаток топлива в двух баках, обороты мотора, часы, напряжение в бортовой сети и пробег.
Приборка — без излишеств. Но как же стильно смотрятся два цветных экранчика в классических циферблатах! На них — остаток топлива в двух баках, обороты мотора, часы, напряжение в бортовой сети и пробег.
Хватаюсь за трубу-ручку, прикрепленную к кузову мощными болтами, прыгаю на подножку и распахиваю входную дверь. Шальная мысль: а может, Шаман и летать умеет? Водительское место больше смахивает на кабину пилота. Обзор через три секции лобового стекла, очищаемых четырьмя дворниками, - самолетный. Сиденье установлено посередине; на панели слева — какие-то не понятные на первый взгляд пиктограммы и мембранные клавиши вместо привычных кнопок и тумблеров.
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Ага, на левой панели — всё для контроля давления в шинах. Индивидуальная система автоподкачки позволяет регулировать давление в каждом колесе. Когда трясина совсем уж лютая, давление можно стравить до 0,05 атмосферы. Если какие-то шины пробиты, Шаман способен ехать на четырех из восьми, - чтобы перекрыть клапаны подачи воздуха в пробитые баллоны, достаточно коснуться клавиш.
Соседняя панель отвечает за работу трансмиссии и режимы движения. Мосты Шамана — оригинальной конструкции, но на базе уазовских «спайсеров», с приводными валами и ШРУСами; первый и второй подключаемые. Все четыре моста — с межколесными дифференциалами и принудительными блокировками с электропневматическим приводом. Есть и блокируемый межосевой дифференциал. В общем, когда надо, все восемь колес Шамана становятся ведущими. Выезжая на асфальт, достаточно нажать лишь одну кнопку — и все блокировки будут отключены.
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Этот Шаман — в комплектации «Охотник»: четыре раздельных кресла, включая водительское, а за ними — две скамейки, которые раскладываются в большую кровать. В версии «Турист» скамейки меняют на сиденья — восемь посадочных мест, не считая водительского.
Этот Шаман — в комплектации «Охотник»: четыре раздельных кресла, включая водительское, а за ними — две скамейки, которые раскладываются в большую кровать. В версии «Турист» скамейки меняют на сиденья — восемь посадочных мест, не считая водительского.
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Поработать есть над чем. Например, пришлось попотеть, чтобы разложить скамейки, — фиксаторы слишком жесткие. То же относится к регулировкам водительского кресла.
Поработать есть над чем. Например, пришлось попотеть, чтобы разложить скамейки, — фиксаторы слишком жесткие. То же относится к регулировкам водительского кресла.
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Рулевое управление — гидравлическое. Его главная особенность, как вы уже поняли, - управляемые восемь колес. Можно выбрать один из трех режимов. Первый подойдет для движения по асфальту: поворачиваются колёса двух передних осей, а задние стоят строго прямолинейно. Второй — тот самый «краб», когда вездеход едет боком под определенным углом. Ну а третий — «поворотный», в котором колёса двух задних осей поворачиваются в противоположную сторону относительно передних, радикально улучшая маневренность.
Над двумя передними осями с дрожью просыпается 3-литровый турбодизель Iveco F1C мощностью 146 л.с. Мотор известный, «грузовой». Коробка передач — механическая 6-ступенчатая, фирмы ZF. Выжимаю сцепление… Ох, я уже и забыл, что бывает настолько тугая педаль! Прямо советский ЗИЛ.
По ходу дела обживаюсь и осматриваюсь. Внутри ни разу не «колхоз»! Спинки кресел профилированные, подлокотники регулируются. В дверях и на «стенах» удобные сетки для вещей, есть различные ниши и карманы — побольше, чем в ином универсале! В корме разместили пару «шкафов» для инструмента, которые можно заменить, например, походной кухней или оружейным сейфом.
Кузов делают из 8-миллиметровых стальных листов. Половинки сваривают раздельно на специальной оснастке, а затем соединяют их на стапеле. Готовый кузов крепят на раму, в соседнем цехе наносят защитное покрытие.
Кузов делают из 8-миллиметровых стальных листов. Половинки сваривают раздельно на специальной оснастке, а затем соединяют их на стапеле. Готовый кузов крепят на раму, в соседнем цехе наносят защитное покрытие.
Шаманим
Вот и обрыв. Шаман беззаботно ухает вниз и легко переваливает через буераки, при этом двигатель работает почти на оборотах холостого хода. Дорожного просвета 450 мм хватает, чтобы преодолеть все сложные участки. Даже с вывешенными двумя осями Шаман без труда ползет вперед.
Колесные редукторы планетарного типа собственной разработки позволяют существенно снизить нагрузку на трансмиссию.
Колесные редукторы планетарного типа собственной разработки позволяют существенно снизить нагрузку на трансмиссию.
Подвеска всех колес независимая, пружинная, на двойных А‑образных поперечных рычагах, с гидравлическими амортизаторами. Конструкция для всех колес одинакова — детали взаимозаменяемые! Внутренний ШРУС — от пикапа Toyota Hilux, наружный — от фургончика Peugeot Boxer.
Подвеска всех колес независимая, пружинная, на двойных А‑образных поперечных рычагах, с гидравлическими амортизаторами. Конструкция для всех колес одинакова — детали взаимозаменяемые! Внутренний ШРУС — от пикапа Toyota Hilux, наружный — от фургончика Peugeot Boxer.
А где раскачка, сильные удары? Всё настолько мягко, что я теряю связь с реальностью. Судя по рельефу, должно трясти и болтать до боли в суставах, до стука головой о потолок. Ничего этого и в помине нет. Сижу словно на мягкой подушке, которую кто-то бережно несет на руках. А вот на уши поддавливает. Рычит дизель, подвывает трансмиссия, при повороте руля на большие углы шипит гидроусилитель.
По усилию на руле Шаман напоминает грузовик, оттого поначалу пребываешь в полной уверенности, что машина неуклюжа. А потом — как чудо! В поворотном режиме вездеход очень легко разворачивается, хоть волчком вертись.
Обнаглев, нацеливаюсь на неприступные с виду буераки — и перепрыгиваю их, не сбавляя хода! Остановиться перед очередной преградой заставил лишь здравый смысл и сидящий на пассажирском кресле водитель-испытатель — Шаман-то товарный!
На Шаман устанавливают шины сверхнизкого давления. Можно выбрать один из трех вариантов рисунка протектора. В базовой комплектации это покрышки размерностью 1200–600×21, но можно заказать и еще больше — размерностью 1300–700×21. Чтобы колёса со стравленным до 0,05 атм давлением не разбортировались, шины к алюминиевым дискам прижимает специальная вставка из стекловолокна. Колёса и фиксирующая вставка — собственного производства.
На Шаман устанавливают шины сверхнизкого давления. Можно выбрать один из трех вариантов рисунка протектора. В базовой комплектации это покрышки размерностью 1200–600×21, но можно заказать и еще больше — размерностью 1300–700×21. Чтобы колёса со стравленным до 0,05 атм давлением не разбортировались, шины к алюминиевым дискам прижимает специальная вставка из стекловолокна. Колёса и фиксирующая вставка — собственного производства.
Режим «краб» незаменим на болоте: каждое колесо в своей колее, поэтому вездеход не вязнет и не закапывается. Переключая режимы движения с «краба» на «асфальтовый», можно вообще не держаться за руль — Шаман «выпрямляется» сам.
Режим «краб» незаменим на болоте: каждое колесо в своей колее, поэтому вездеход не вязнет и не закапывается. Переключая режимы движения с «краба» на «асфальтовый», можно вообще не держаться за руль — Шаман «выпрямляется» сам.
У Шамана все колеса управляемые. Есть три режима движения. 1. «Асфальтовый» — поворачиваются только колеса двух передних осей.
2. «Поворотный» — колеса двух задних осей поворачиваются в противоположную сторону относительно передних для улучшения маневренности. 3. «Краб» — вездеход едет вперед боком.
У Шамана все колеса управляемые. Есть три режима движения. 1. «Асфальтовый» — поворачиваются только колеса двух передних осей.
2. «Поворотный» — колеса двух задних осей поворачиваются в противоположную сторону относительно передних для улучшения маневренности. 3. «Краб» — вездеход едет вперед боком.
Конечно, предел у машины есть, но я к нему даже не приблизился.
Говорят, Шаман пару раз застревал в глухой топи и сибирском снегу. Но выбирался самостоятельно, вытаскивая себя, словно Мюнхгаузен, лебедкой, входящей в базовое оснащение.
Что дальше? К команде разработчиков присоединился известный гоночный инженер Игорь Ермилин — он уже разработал новую раздаточную коробку, которая компактнее и в два раза легче нынешней. А еще «Авторос» готовится вывести Шамана на европейский рынок. Для этого вездеход должен соответствовать нормам Евро‑6, поэтому скоро появится новый мотор Iveco — как раз под евроспецификацию. Глядишь, к тому времени лед растает — поплаваем!
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Вездехода комфортнее не найти!
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Есть огрехи сборки,
высок уровень шума
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