UAZ Hunter и Patriot: спасибо, дед!

Семидесятилетие Победы прошло лейтмотивом через наше путешествие в Ржев по дорогам боевой славы на Хантере Победной серии и Патриоте.

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UAZ Hunter и Patriot. Производство Ульяновск. От 549 990 рублей за Хантер и от 559 000 рублей за Патриот.

Дембель неизбежен даже для легендарного вояки. В конце года УАЗ‑469, который c 1985‑го известен под индексом 3151, а с 2003‑го наречен Хантером, отправят на заслуженный отдых. Он по всем меркам уже дед — сорок третий годок пошел!

К этому событию завод выпустил особую, Победную серию. Такой УАЗ оснащен мощной защитой рулевых тяг и окрашен в характерный войсковой зеленый цвет. А на бортах нотный стан — точь- в‑точь как на фюзеляже истребителя главного героя знаменитого фильма «В бой идут одни старики». Каждому покупателю «смуглянки» положена и тематическая сувенирная экипировка: вещмешок, плащ-палатка, топор, котелок и набор походных столовых приборов.

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Стоит ли объяснять, почему именно в этом году для юбилейной модификации вседорожника, изначально созданного для армии, главенствующей стала военная тема? Семидесятилетие Победы прошло лейтмотивом и через наше путешествие в Ржев. Отправились, когда сошел снег и стало подсыхать, но природа еще не показала всего буйства зелени. Наша цель — места жестоких сражений, о которых еще недавно предпочитали не распространяться, называя боями местного значения. Пока нет высокой травы, ландшафт тех мест — прекрасный экскурсовод. Поэтому лучшего времени побывать под Ржевом и почтить память тех, кто отдал жизнь за Родину, не придумать.

К большинству намеченных точек по зеленке на обычной легковушке не проедешь, поэтому мы идем серьезной связкой: за руль юбилейного Хантера сел Вадим Крючков, а в кресле белого Патриота устроился Максим Гомянин.

ПО МАШИНАМ!

М. Г. На фоне старичка Хантера белый Патриот кажется представителем бизнес-класса. Сидишь высоко, в салоне простор, есть навигация и даже несбыточная мечта владельцев старых «уазиков» — кондиционер! Но в городской толчее все равно чувствую себя чужаком. Патриот громоздок и неповоротлив, с никудышным обзором назад через салонное зеркало и неинформативными тормозами.