Видеообзор обновленного UAZ Patriot: апгрейд для города
На протяжении всего своего существования UAZ Patriot постоянно подвергался обновлениям, доработкам и модернизациям. И вот поспел очередной рестайлинг, наконец-то затронувший и внешность автомобиля. Хотя в машине появились и другие приятные нововведения. Подробнее — в нашем очередном видео.
Фото: «За рулем»
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