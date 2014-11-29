Видеообзор обновленного UAZ Patriot: апгрейд для города

На протяжении всего своего существования UAZ Patriot постоянно подвергался обновлениям, доработкам и модернизациям. И вот поспел очередной рестайлинг, наконец-то затронувший и внешность автомобиля. Хотя в машине появились и другие приятные нововведения. Подробнее — в нашем очередном видео.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

Фото: «За рулем»
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Отзывы о УАЗ Patriot (14)

УАЗ 2014 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Проходимость, вместимость, конструкция и мн.др.

Недостатки:

Нет существенных. Не нравится склонность производителя к "опаркечиванию", но я не против "прогресса".

Комментарий:

УАЗ для тех кто не хочет ездить на умных гаджетах с колесами и действительно любит управлять "железной"машиной, короче: самый настоящий "аналоговый" автомобиль, каких всё меньше и меньше. Ругают УАЗ в основном те, кто его не эксплуатировал никогда или те кто покупал его не пон...

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