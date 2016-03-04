Как новенький? Оцениваем косметический ремонт UAZ Pickup

Модернизацию УАЗа, как ремонт, невозможно закончить — ее можно только прервать. За год с хвостиком семейство вседорожников Патриот пережило рестайлинг и массу мелких изменений. И сейчас впору говорить о том, что количество новшеств переросло в качество. Подводим черту — если угодно, «прерываем ремонт» — и знакомимся со свежей версией пикапа. Стал ли он лучше после очередного обновления?

УАЗ‑23632 Пикап

Длина/ширина/высота/база 5125/1915/1915/3000 мм

5125/1915/1915/3000 мм Объем грузового отсека 1105 л

1105 л Снаряженная/полная масса 2135/2860 кг

2135/2860 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2,7 л; 94,1 кВт/128 л.с. при 4600 об/мин; 209,7 Н·м при 2500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2,7 л; 94,1 кВт/128 л.с. при 4600 об/мин; 209,7 Н·м при 2500 об/мин Максимальная скорость 140 км/ч

140 км/ч Топливо/запас топлива АИ‑92/72 л

АИ‑92/72 л Расход топлива: загородный цикл 12,0 л/100 км

загородный цикл 12,0 л/100 км Трансмиссия полный привод; М5

Универсальный сюрприз

Симпатяга в максимальной комплектации Лимитед блестит коричневым металликом — это новинка в цветовой гамме. Оснащен бензиновым двигателем мощностью 128 л.с., сверкает легкосплавными 16‑дюймовыми колесами нового дизайна. Да вот беда — за окном метель и сильный минус, а пикап щеголяет универсальными шинами K‑214 Rapid River 245/70 R16. Что поделать, решил опробовать вседорожник с колесами, установленными на заводе. И убежден, не я один пытаюсь обойтись без сезонного переобувания — значок M+S на шинах означает, что эксплуатировать их зимой можно на законных основаниях.

На относительно небольших городских скоростях эти шины сносно держат УАЗ, если только под колесами не голый лед. База пикапа на 240 мм длиннее, чем у обычного Патриота, и в заднеприводном режиме трансмиссии он проявляет меньшую склонность к заносу, а на прямых участках демонстрирует лучшую курсовую устойчивость. Модернизированная подвеска со стабилизаторами поперечной устойчивости спереди и сзади — не революция, но крены в поворотах стали поменьше. А вот потряхивает на неровностях теперь сильнее.

16-UAZ-Pickup_zr-03_16 В грузовом отсеке объемом кубометр есть пластиковый вкладыш.

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УАЗ оснащен антиблокировочной системой девятого поколения с электронным распределением тормозных сил. Скользкий спуск, задний привод, не самые цепкие шины. Проверим? На скорости 60 км/ч бью по педали тормоза. Стрекот АБС, замедление, и УАЗ замирает, не отклонившись от прямолинейной траектории. Корма даже не пыталась сорваться в занос.

Осмелев, еду в пригород. Темно. Особенность пикапа с плоским вертикальным задним стеклом — множество отражений. В салонном зеркале в темное время видишь проекцию мультимедийного центра и всех источников света на консоли, которые отражаются в заднем стекле. А еще через зеркало слепит отраженный в заднем стекле свет фар встречных автомобилей. Сунулся на снегоходную дорогу в дремучий лес. И знаете, с полным приводом да на пониженной передаче УАЗ ползет по ней уверенно. Проблемы возникают лишь на затяжных подъемах и в местах, где надо развернуться, — здесь сцепных свойств шин явно не хватает. Вся надежда на трансмиссию: пикап буксует, но все же ползет по не слишком глубокому снегу.

Несколько дней интенсивной зимней езды, и вывод следующий: если ездить с головой, УАЗ вполне можно оставить на универсальных покрышках — во всяком случае, длиннобазный пикап. Но я всё же поставил бы зимние шины: надо использовать внедорожный потенциал на полную катушку, ни к чему осторожничать там, где можно ехать бодро.

Если говорить о модернизации малыми средствами, то эффект налицо

А каков расход топлива в режиме «трасса + умеренный офф-роуд»? Инструкция по эксплуатации обещает расход на шоссе от 12,0 до 15,6 литра на сотню. Разброс зависит от скорости. По моим расчетам (методом долива до полного бака), получилось 17,5 л/100 км, хотя маршрутный компьютер показывал 14 литров на сотню. Много!Отчасти это можно объяснить тем, что у обновленного Патриота, включая пикап, теперь более короткая (силовая) главная пара c передаточным числом 4,625 — вот расход на шоссе и стал чуть выше прежнего.

Яркая упаковка

К посвежевшему облику Патриота мы уже привыкли. Новые бамперы, решетка радиатора, расширители колесных арок, фары со светодиодными ходовыми огнями, увеличенные противотуманки, зеркала со светодиодными повторителями указателей поворота, вклеенное ветровое стекло, интегрированные пороги, не уменьшающие дорожный просвет, — всё это хорошо смотрится и на пикапе. Но когда рядом с камерой заднего вида соседствует не очень ровное отверстие под замок в крышке багажного отсека, с грустью понимаешь: автомобиль наш, родной, неидеальный. На одометре нет и пяти тысяч километров, а под задним бампером уже «цветет» рама. Что же будет дальше?

Главное новшество в салоне — сиденья отечественного производства: с двухцветной обивкой и отстрочкой по контуру. Водительское кресло имеет регулировку по высоте и оснащено регулируемым поясничным упором. Мне понравился профиль подушки и спинки, а вот набивка показалась жестковатой. Впрочем, в дальней дороге это не вызывает дискомфорта.

У заднего дивана появился откидной подлокотник с двумя подстаканниками. Обивка передних и задних дверей теперь полностью укрывает внутренние уплотнители стекол.

Зазоры между краем пластика и опускными стеклами небольшие и ровные. Еще одна причина, по которой меняли дверные карты, — акустика: спереди отныне смонтированы компонентные динамики, сзади — динамики увеличенного размера. Хорошо помню, как невыразительно звучала старая «музыка», — а теперь вполне достойный для отечественного автомобиля звук. Лишь антенный усилитель, призванный улучшить качество приема, выдающихся свойств не демонстрировал: в тех местах Подмосковья, где довелось поездить, у других машин качество приема лучше.

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После рестайлинга в салоне пикапа появились светодиодный плафон освещения с функцией «вежливый свет» и полноценная навигационная система Navitel с картами России, Белоруссии и Казахстана. Подавать задним ходом стало удобнее благодаря четкой картинке с камеры заднего вида. Для экстремалов — компас и альтиметр.

А еще появились пневмоупоры капота. На пикапе они особенно актуальны: крышку грузового отсека удерживает «пневматика» — и для гармонии пневмоупоры просились в моторный отсек. Удобная штука! Не нужно тянуться за откидной ножкой, удерживая тяжелый капот.

Но что это? «Дублирующая система»? Несмотря на два пневматических упора, сохранен старый железный костыль, который всегда готов оказать поддержку. Перестраховались. Недавно пришедшие на конвейер бескаркасные щетки стеклоочистителей — неплохая задумка, поскольку считаются надежными и всесезонными. Но с ними-то и были проблемы: изначально плохо чистила правая, потом отвалился пластиковый наконечник на левой. Я сбил лед, расправил рабочую кромку, и они стали сносно смахивать снег и воду.

Странное ощущение: принципиальных изменений нет, но автомобиль стал заметно лучше — исключительно благодаря яркой упаковке. Это, увы, современная тенденция. Попробуйте найти в инструкции данные о разгоне до сотни или, скажем, о расходе топлива в городском цикле.

09-UAZ-Pickup_zr-03_16 Полноценная навигационная система Navitel с картами России, Белоруссии и Казахстана.

Не нашли? Ничего, от технических мыслей вас отвлечет экран мультимедийной системы с полноценной навигацией и массой функций. На скорости за сотню тревожат шумы и дисбаланс? Включи музыку погромче, и новые динамики заглушат паразитные звуки.

Если говорить о модернизации малыми средствами, то эффект налицо. Так в чем причина недовольства? Максимализм! Хочу УАЗ с современным мотором, межколесными блокировками — и за те же деньги. Мечтать же не вредно!

Фото: Константин Якубов