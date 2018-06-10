Вездеход Трэкол-39041: водоплавающее

Кто сказал «уазик»? Протрите глаза! ­Трэкол‑39041 похож на машину из Ульяновска лишь внешне. Его собирают в подмосковных Люберцах, и это один из самых доступных «водоплавающих» вездеходов на шинах низкого давления.

Вездеход Трэкол-39041

Вездеход Трэкол-39041 Длина / ширина / высота / база 4380 / 2540 / 2470 / 2840 мм Дорожный просвет 490 мм Снаряженная / полная масса 1900 / 2350 кг Грузоподъемность на плотном / слабонесущем грунте 450 / 350 кг Двигатель ЗМЗ-4062.10, бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2285 см³; 95,7 кВт / 130 л.с. при 5200 об/мин; 200,9 Н·м при 4000–4500 об/мин ЗМЗ-40905.10, бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 94,1 кВт / 128 л.с. при 4600 об/мин; 210 Н·м при 2500 об/мин Hyundai D4BF, дизельный, Р4, 8 клапанов, 2476 см³; 61 кВт / 83 л.с. при 4200 об/мин; 196 Н·м при 2000 об/мин Максимальная скорость 70 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92 / 148 л АИ-92 / 148 л ДТ / 148 л Расход топлива: смешанный цикл 14 л / 100 км 13 л / 100 км 12 л / 100 км Трансмиссия полный привод; М4 полный привод; М4 полный привод; М5

На голову выше

Монстр высотой почти два с половиной метра — самый заметный на парковке. К кузову от УАЗ‑31514 приварены огромные расширители колесных арок. Рама — от уазовской «буханки»: она оптимально подошла по длине и дала возможность сделать спереди и сзади две площадки. На фронтальную устанавливают лебедку, а еще здесь удобно стоять, обслуживая двигатель. На заднюю подвешивают лодочный мотор; Трэкол умеет плавать и без мотора, но с ним скорость на воде вырастает с 3 км/ч (когда движителями являются только колеса) до 10 км/ч.

Дорожный просвет 490 мм и шины сверхнизкого давления помогают передвигаться по рыхлому снегу и болотам.

Такие «усы» помогают водителю чувствовать габариты вездехода.

Возможность перемещаться по воде дарят шины сверхнизкого давления размерностью 1300×600–533. Каркас и рисунки протектора покрышек на «Трэколе» разрабатывают своими силами. Компания — лидер рынка такой спе­цифической вседорожной «обуви», а основным конкурентом здесь считают фирму «Авторос», выпускающую восьмиколесный Шаман (ЗР, № 3, 2018).

К шинам еще вернусь, а пока, задрав ногу на подножку, пытаюсь вскарабкаться наверх. Хватаюсь рукой за дверной проем, потому как ручек-поручней нет, и с горем пополам забираюсь в кабину. В ней почти всё знакомо по Хантеру. Те же простецкие кресла-«стулья», тот же руль с логотипом UAZ. Но перед глазами — электронный тахометр, у левого колена разместили выключатель «массы», справа — блок управления отопителем салона. Он не родной, а более эффективный, от ГАЗели.

На панели приборов появился еще один указатель уровня топлива, ведь тут три бака! Семидесятилитровый собственного производства — основной. Два уазовских, по 39 литров каждый, играют роль дополнительных. Итого — 148 литров горючего.

Турбодизель Hyundai D4BF — от грузовичка Porter. Для него можно заказать предпусковой подогреватель Eberspächer за 71 000 рублей и дистанционное управление за 19 000 рублей.

В подкапотном пространстве закреплен компрессор для подкачки колес.



Широко шагая

Завожу 83‑сильный дизель Hyundai, известный по грузовичку Porter. Ему в пару приписана корейская 5-ступенчатая механика с индексом М5ZR1 — нам она тоже не в диковинку. Опоры силового агрегата на «Трэколе» изготавливают сами.

Машина с дизелем обойдется минимум в 2 370 000 рублей. Можно взять и бензиновые версии — с моторами ЗМЗ‑406 (от 1 950 000 рублей) или ЗМЗ‑409, которые работают с уазовской 4-ступенчатой коробкой. Но на бездорожье дизель предпочтительнее.

Салон почти не отличается от хантеровского. На переднюю панель установили пластиковую накладку. Появилась кнопка принудительного включения вентилятора системы охлаждения и клавиша выключателя электродвигателя дополнительного насоса отопителя. Клавиши Л и П — переключатели между 39‑литровыми топливными баками.

Постепенно приноравливаюсь к педалям газа и тóрмоза — они расположены слишком близко друг к другу. Моя обувь сорок пятого размера явно велика педальному узлу. Люди с сорок седьмым размером или в массивной зимней обуви и вовсе будут одновременно жать две педали. Обидный промах.

Вездеход быстро набирает на трассе крейсерские 60 км/ч. Можно и быстрее, но испытатель в соседнем кресле одергивает:

— Свыше шестидесяти ездить не рекомендую, машина начнет «козлить»!

Сзади — комфорт в стиле милитари. Чтобы не замерзнуть, закажите автономный отопитель Eberspächer за 89 000 рублей.

А поддать газу так и подмывает, ведь на 60 км/ч в салоне почти не слышно механических шумов, корейский дизель не завывает на высоких оборотах. В Трэколе тише, чем в Хантере, хотя шумоизоляция осталась штатной.

Четыре дисковых тормозных механизма легко осаживают машину перед поворотом, но торможу всё равно загодя — резких замедлений шины не любят и могут пойти юзом. Тормозá — симбиоз газовских и уазовских комплектующих, адаптированных на Трэколе под специфические задачи.

Кузов чуть качнуло. Что это было? Да просто перемахнули через пару неформатных «лежачих полицейских». А я их и не заметил! Что уж говорить про выщербины и неровности асфальта, которые на огромных «пневматиках» вообще неощутимы. Давление в шинах — 0,5 атм, оптимальное для твердых покрытий. Если поднять до максимальных 0,6 атм, с ростом скорости машина начнет подпрыгивать, о чем и предупреждал испытатель.

РЕЗИНОВЫЙ ВОПРОС Шины сверхнизкого давления — собственная разработка «Трэкола». Обутая в них машина давит на грунт не сильнее, чем стопа взрослого человека. Колесо обволакивает неровности дороги и не рвет почву, а лишь приминает траву. Ущерб для экосистем минимален. В гамме — шины четырех видов, они различаются размером и рисунком протектора. Покрышка размерностью 1300×600–533 отлично справляется с заснеженными дорогами, рыхлым снегом и грязью. Максимальная нагрузка на шину — 600 кг.

Шина 1350×700–533 с рисунком «елочка» подойдет для грязи и глинистой раскисшей дороги. Эластичность — как у первой покрышки, но грузоподъемность выше: 700 кг. Шину 1280×530–533 отличают более крупные грунтозацепы. Она хороша в весеннюю распутицу. Максимальная нагрузка — 600 кг.

Новая разработка — шина размерностью 1600×700–635 с универсальным рисунком протектора. Подходит для передвижения как по асфальтовым дорогам, так и по слабонесущим грунтам (песок, пахотная земля). Каркас шины усилен, что увеличило ее износостойкость и грузоподъемность. Максимальная нагрузка на шину — 1000 кг.



Игра на понижение

На бездорожье свои правила: стравливаю давление до 0,2 атм — для движения по глубокому и подтаявшему снегу. В этом конкретном экземпляре Трэкола нет централизованной подкачки колес, лишь компрессор под капотом, и это сильно осложняет жизнь. Система автоподкачки — опция за 59 000 рублей. На ней уж точно не стоит экономить, иначе придется регулярно выпрыгивать из машины, чтобы корректировать давление. Ленивые наверняка выберут некую золотую середину да так и будут ездить.

Вездеход преодолевает 30-градусный подъем. Геометрическая проходимость поражает: угол съезда — 63 градуса!

Ведущие мосты от УАЗа основательно доработаны. Люберецкие специалисты усилили чулки мостов и полуоси. Колесные редукторы Трэкол‑39041К — собственной разработки. Корпус ведомого вала и ступицы тоже усилены относительно стандартных уазовских. Межколесных блокировок нет: ­­как показала практика, они рвут редукторы.

Мосты с усиленными редукторами, а также дисковые тормоза всех колес сделаны на базе узлов автомобилей УАЗ и ГАЗ. На раму крепится транец для подвесного лодочного мотора.

Трансмиссионный стояночный тормоз — дисковый.







Раздаточную коробку взяли от полно­приводного Соболя.

Трэкол мягко переваливает через пару буера­ков. Спускаемся с косогора. Поворот надо закладывать заранее: давление в шинах низкое, машина реагирует с ленцой. Но с упорством танка подминает талый снег и всё же едет туда, куда мне надо.

Вдруг — бац! — машина приседает на заднее левое колесо. Испытатель успока­ивает: здесь под снегом болото.

Рычаги раздатки, с помощью которых включают пониженную передачу и блокируют межосевой дифференциал, я пока не трогаю. Сдаю чуть назад, плавно жму газ… и еду дальше! На этих шинах главное — не буксовать, иначе машина начнет закапываться. Лучше выбираться враскачку, а подъемы брать ходом.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД В пассажирскую версию Трэкола-39294 может усесться восемь человек. Базовая цена — 3 130 000 рублей. Грузопассажирская модификация с тентованной платформой длиной 2,25 метра чуть дешевле — от 3 090 000 рублей. Грузоподъемность обеих версий — 700 кг. Кроме российских клиентов эти машины покупают МЧС Казахстана и Узбекистана. По одному вездеходу отправили в Иран и Люксембург. ­Недавно заказ сделала международная организация «Врачи без границ». В гамме люберецкого производителя есть несколько версий вездеходов. Шестиколесник Трэкол‑39294 — самый популярный. Стеклопластиковый кузов сделан по типу сэндвич-панелей, это добавляет ему прочности. На трехосник ставят мотор ЗМЗ‑409 (128 л.с.) либо дизели Hyundai D4BF (83 л.с.) или Hyundai D4BH (99 л.с.).

Трэкол Трофи на базе «буханки» — самый доступный вариант: от 1 740 000 рублей. Из-за высокого центра тяжести сплавляться по рекам и озерам он не способен. Не утонет, конечно, но может завалиться на борт. На Трофи ставят только бензиновый мотор ЗМЗ‑4091 мощностью 125 л.с. Грузоподъемность — 400 кг.



Технику — людям

Огромные плюсы такого вездехода — его доступность и ремонтопригодность. Запчасти на УАЗ, моторы ЗМЗ и дизель Hyundai — в избытке. На Трэкол действует гарантия: шесть месяцев или 5000 км. Межсервисный интервал — 5000 км, а нулевое ТО проводят на пробеге 1500 км.

Рама от уазовской «буханки» приходит отдельно. На Трэколе ее дополнительно усиливают и окрашивают.

Собирают вездеходы на стапелях в подмосковных Люберцах. На раму крепят рессоры, топливные баки, прокладывают тормозную систему, устанавливают силовой агрегат.



В прошлом году собрали около шести десятков машин, расходится Трэкол неплохо. Покупатели — охотничьи хозяйства, рыбаки. Есть отгрузки и за границу. Недавно отправили несколько экземпляров дилеру в Ливане, который сам занимается доставкой и сертификацией техники.