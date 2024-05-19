Раскрыта окончательная внешность первого электромобиля российской разработки

Компания «Кама» рассекретила финальный дизайн российского электрокара «Атом»

Первый российский электромобиль под названием «Атом» наконец-то раскрыл свою финальную внешность благодаря усилиям компании «Кама».

Представители компании «Кама» поделились информацией о том, что дизайн «Атома» окончательно определен и готов к производству. По их словам, электромобиль появится на рынке уже в следующем году. Один из ключевых элементов дизайна – распашные двери без центральных стоек, что добавляет автомобилю стильности и современности.

Атом

По размерам «Атом» будет сравним с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составит 3995 мм, ширина – 1780 мм. Дорожный просвет составит 170 мм, а колесные диски будут доступны от 17 до 19 дюймов.

Что касается характеристик, «Атом» будет оснащен полностью независимой подвеской типа Макферсон спереди и многорычажной независимой сзади. Привод у машины будет только задний. Мощность силовой установки составит 204 л. с., а 77-киловаттная батарея позволит проехать до 500 км без подзарядки.

Уникальной особенностью «Атома» станет возможность быстрой зарядки: всего восемь минут на мощной станции будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

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Источник: Газета.Ru