Регистрация без ОСАГО – в чем подвох

Постановка транспорта на учет без ОСАГО – все особенности нововведения

Депутаты предлагают исключить требование о предоставлении ОСАГО при регистрации автомобиля. А саму процедуру проводить сразу после купли-продажи автомобиля. Сделку можно будет заверить через портал Госуслуг.

Процесс обещают сделать несложным, и главное – бесплатным. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Разбираемся с экспертом направления «Народный фронт. Аналитика».

Мнение эксперта

Екатерина Соловьёва, автомобильный юрист направления «Народный фронт. Аналитика»:

— Такие поправки назрели давно. Проблемы увязки регистрационных действий «смены права собственности на ТС – обязанности по страхованию» и вытекающих из них ситуаций, вроде штрафов, полученных на ещё не перерегистрированный после продажи автомобиль, давно известны.

По сути, предложением по отмене ОСАГО при регистрационных действиях с ТС ГИБДД «выключает» из контроля данный пласт граждан. Этот шаг упростит саму процедуру и гражданам, и госорганам. В то же время здесь есть риск снижения транспортной дисциплины в части исполнения обязанности по страхованию, что может негативным образом сказаться на общем положении дел с пассивной безопасностью на дорогах.

Концептуально верна и поправка о возможности нотариально или с помощью Госуслуг фиксировать сделки купли-продажи авто и «подавать» их ГИБДД. Сегодня, на мой взгляд, много махинаций с рукописными договорами. С развитием технологий нужно развивать электронную систему фиксации сделок. Но так сразу исключать рукописные ДКП я бы не стала. Нужно прорабатывать саму «подтверждающую» систему фиксации, минимизирующую подделки. Сейчас может возникнуть проблема – к нотариусу не попадешь без очереди, а электронная подпись есть не у всех.

Также изменения, заложенные в законопроекте, помогут жителям новых российских регионов. Так как разрушат механизм, которым пользуется сейчас украинская сторона: когда автомобиль неправомерно и необоснованно выставляется в международный розыск и в этом случае регистрация прямо запрещена российским законодательством. Законопроект наделяет регистрирующий орган особыми полномочиями.

В целом, регулирование авторынка в части сделок купли-продажи необходимо совершенствовать, потому что процент мошеннических схем растет. Концептуально законопроект понятен и верен, но поправки надо проработать.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»