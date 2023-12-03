Аварий на дорогах России стало больше: с этим надо что-то делать!
В октябре Правительство РФ озадачилось ростом аварийности на дорогах: на 4% по итогам января-августа. Обширный статистический отчет НЦ БДД МВД подтвердил тревожные симптомы. За девять месяцев года зафиксировано на 4,9% больше ДТП с погибшими и пострадавшими. После многолетнего планомерного спада прибавилось всего – и аварий, и пострадавших, и погибших.
Ситуация ухудшилась не везде. К примеру, в Марий Эл и Псковской области отмечено значительное снижение нежелательных последствий. Но в 28 регионах выросли все основные показатели аварийности. Неформальным лидером стала Карелия, где число погибших выросло на 96,8%. Прибавка пугающая. Внутренний туризм поспособствовал?
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Самые страшные аварии 2023 года
Три самых массовых вида аварий с погибшими и пострадавшими: столкновение транспортных средств (44,6%), наезд на пешехода (24,4%) и съезд с дороги (10,6%). Наибольшее число погибших дали они же – в совокупности 84%. Самая высокая тяжесть последствий – при съезде с дороги (11,2 погибших в ДТП в расчете на 100 пострадавших), наездах на стоящее транспортное средство (8,9), пешехода (8,9) и препятствие (8,8).
Практически все виды ДТП показали прирост: количество столкновений увеличилось на 4,6%, опрокидываний – на 30,6%, наездов на стоящее ТС – на 5,2%, наездов на препятствия – на 4,3%, наездов на пешеходов – на 0,8%, наездов на велосипедистов – на 9,9%, съездов с дороги – на 1,7%, наездов на животных – на 0,7% и так далее.
Нарушения правил водителями лежат в основе 87,7% ДТП. Непредсказуемое и самоубийственное поведение пешеходов – в 8,9%. Доля ДТП, где зафиксированы технические неисправности либо условия, при которых запрещена эксплуатация ТС, осталась на невысоком уровне – 3,8%.
Где нарушаем?
Конечно, везде. Но и аварий, и погибших, и пострадавших стало больше только в пределах городов и населенных пунктов. Вне населенки все показатели даже немного снизились.
Это не должно успокаивать, поскольку на загородных дорогах при меньшем числе аварий (22 214 против 74 554 городских) – 54% от общего числа погибших. Город берет свое ранеными – 74%. Иными словами, авария за городом почти в четыре раза чаще приводит к смертельному исходу, а в городе выше шанс отделаться различными травмами.
Неприятное явление: рост ДТП (+5%), погибших (+16%) и пострадавших (+3,6%) на платных дорогах. И очень высокая тяжесть последствий – 12 погибших на 100 пострадавших.
ОПАСНЫЕ ЗОНЫ
Самым опасным сочетанием были и остаются загородные дороги (54% от общего числа погибших) и темное время суток (38,6%). Причины очевидные: незагруженные шоссе позволяют хорошенько разогнаться, а видимость ухудшенная, плюс усталость или сонливость.
Но есть другие места и периоды, отличающиеся статистически повышенным риском. Июль и август – ежегодные лидеры по общему числу ДТП с тяжелыми последствиями, к ним близок и сентябрь.
Пятница – неизменный чемпион по количеству ДТП, но наибольшее число жертв приходится на субботу и воскресенье.
Каждое пятое ДТП (20,4%) происходит с 17 до 20 часов, и в это же время чаще всего давят пешеходов. Самая высокая тяжесть последствий – с полуночи до шести утра (14 погибших на 100 пострадавших). Относительно спокойное и самое безопасное время для поездок – с 8 до 10 часов утра.
Отмечена тенденция снижения тяжести последствий в крупных населенных пунктах и увеличения в небольших. В административных центрах муниципальных районов она в 2,2 раза выше, чем в столицах регионов.
Ну и самое важное: нетрезвые водители совершили десятую часть ДТП (9,9%) – и дали пятую часть погибших (19,9%).
Кто виноват и что делать
Основной причиной аварий все-таки являются действия водителей – а не погода, разметка, дороги или внезапно выскакивающие на них люди и звери. Если водитель ночью в дождь едет не 60, а 100 км/ч, вероятность приключений несоизмеримо выше. Но у нас-то скорость часто выбирают не от реальных условий, а по нештрафуемому порогу.
Идеологическая работа с менталитетом водителей идет, но не дает быстрого результата, а что-то предпринять надо прямо сейчас. Активные действия развернуты в нескольких направлениях.
Установка камер фиксации нарушений тоже предусмотрена. Но не только: правительственная комиссия по безопасности движения, возглавляемая Маратом Хуснуллиным, наметила оперативную программу.
В частности, для предотвращения съездов с дорог (и опрокидываний, как их результата) нанесут дополнительные шумовые полосы на двухполосных дорогах при подъезде к поворотам и установят предупреждающие знаки «Направление движения». До 15 мая проведут ревизию загородных трасс в местах, где разрешен обгон – при необходимости заменят разметку 1.5, разрешающую обгон с двух сторон дороги, разметкой 1.11 (только с одной стороны). Обустройство пешеходных переходов – само собой. Станет больше зебр, совмещенных с «лежачими полицейскими», и светофоров на прежде нерегулируемых переходах.
Как видим, меры направлены именно на снижение числа самых распространенных и губительных ДТП – столкновений, вылетов и наездов на пешеходов. Но далее всё опять зависит от водителей. Многим и сплошная разметка ничуть не мешает выезжать на встречку – останавливает только железный забор.
В любом случае можно ожидать если не снижения числа ДТП, то замедления темпов прироста. Хотя есть основания полагать, что идеально обустроенные дороги отнюдь не ведут к уменьшению числа нарушений. Порой наоборот – побуждают ехать со скоростью чуть большей, чем разумная. А ДТП, как мы знаем, это почти всегда результат того или иного нарушения.
Что делать с самокатами?
С 1 марта – то есть, еще до начала катального сезона, средства индивидуальной мобильности были официально прописаны в ПДД. Возможности легального появления СИМ на проезжей части серьезно ограничены.
Что это дало? За девять месяцев 2023 года зарегистрировано 2647 ДТП с участием СИМ – прирост 215,9%. В большинстве случаев СИМ имели двигатель мощностью до 0,25 кВт (69,6%,). Почти 68% ДТП с участием СИМ произошло на проезжей части и на пешеходных переходах.
Счет погибших пока идет «всего лишь» на десятки, но за год их стало больше на 63%. При дальнейшем увеличении числа электросамокатов неизбежен рост всего остального.
Что делать? Предложений много: запретить электросамокаты в пешеходных зонах, запретить несовершеннолетним, запретить их прокат, запретить скорость выше 15–20 км/ч или вообще запретить электросамокаты.
Всё это выглядит полумерами, потому что СИМ – это не только самокаты, владельцев СИМ не обязывают изучать ПДД, нарушения ими правил отслеживают только в ходе каких-нибудь специальных рейдов, а серьезных наказаний не предусмотрено вообще. И внятного решения не видно.
Стабильность – наше всё
Общие пропорции числа нарушений по видам и их последствий принципиально не меняются десятилетиями. Неверно выбранная скорость и нарушение правил проезда перекрестков остаются самыми массовыми нарушениями, а наивысшую тяжесть последствий (16,5) обеспечивает выезд на встречку, особенно там, где этого делать нельзя.
Количество ДТП по видам нарушений и число погибших в них (январь-сентябрь 2023)
|
Вид нарушения
|
Кол-во ДТП
|
Число погибших
|
Нарушение скоростного режима
|
18 722
|
2726
|
Выезд на полосу встречного движения
|
7686
|
2650
|
Нарушение правил расположения на проезжей части
|
10 460
|
1383
|
Несоблюдение очередности проезда перекрестков
|
17 272
|
728
|
Неправильный выбор дистанции
|
9304
|
538
|
Нарушение правил проезда пешеходных переходов
|
7046
|
284
|
Непредоставление преимущества пешеходу
|
3226
|
101
|
Нарушение правил перестроения
|
2555
|
86
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