Аварий на дорогах России стало больше: с этим надо что-то делать!

Эксперт «За рулем» изучил статистику аварийности 2023 года

В октябре Правительство РФ озадачилось ростом аварийности на дорогах: на 4% по итогам января-августа. Обширный статистический отчет НЦ БДД МВД подтвердил тревожные симптомы. За девять месяцев года зафиксировано на 4,9% больше ДТП с погибшими и пострадавшими. После многолетнего планомерного спада прибавилось всего – и аварий, и пострадавших, и погибших.

Ситуация ухудшилась не везде. К примеру, в Марий Эл и Псковской ­области отмечено значительное снижение нежелательных последствий. Но в 28 регионах выросли все основные показатели аварийности. Неформальным лидером стала Карелия, где число погибших выросло на 96,8%. Прибавка пугающая. Внутренний туризм поспособствовал?

Самые страшные аварии 2023 года

Три самых массовых вида аварий с погибшими и пострадавшими: столкновение транспортных средств (44,6%), наезд на пешехода (24,4%) и съезд с дороги (10,6%). Наибольшее число погибших дали они же – в совокупности 84%. Самая высокая тяжесть последствий – при съезде с дороги (11,2 погибших в ДТП в расчете на 100 пострадавших), наездах на стоящее транспортное средство (8,9), пешехода (8,9) и препятствие (8,8).

Практически все виды ДТП показали прирост: количество столкновений увеличилось на 4,6%, опрокидываний – на 30,6%, наездов на стоящее ТС – на 5,2%, наездов на препятствия – на 4,3%, наездов на пешеходов – на 0,8%, наездов на велосипедистов – на 9,9%, съездов с дороги – на 1,7%, наездов на животных – на 0,7% и так далее.

Нарушения правил водителями лежат в основе 87,7% ДТП. Непредсказуемое и самоубийственное поведение пешеходов – в 8,9%. Доля ДТП, где зафиксированы технические неисправности либо условия, при которых запрещена эксплуатация ТС, осталась на невысоком уровне – 3,8%.

Где нарушаем?

Конечно, везде. Но и аварий, и погибших, и пострадавших стало больше только в пределах городов и населенных пунктов. Вне населенки все показатели даже немного снизились.

Это не должно успокаивать, поскольку на загородных дорогах при меньшем числе аварий (22 214 против 74 554 городских) – 54% от общего числа погибших. Город берет свое ранеными – 74%. Иными словами, авария за городом почти в четыре раза чаще приводит к смертельному исходу, а в городе выше шанс отделаться различными травмами.

Неприятное явление: рост ДТП (+5%), погибших (+16%) и пострадавших (+3,6%) на платных дорогах. И очень высокая тяжесть последствий – 12 погибших на 100 пострадавших.

ОПАСНЫЕ ЗОНЫ Самым опасным сочетанием были и остаются загородные дороги (54% от общего числа погибших) и темное время суток (38,6%). Причины очевидные: незагруженные шоссе позволяют хорошенько разогнаться, а видимость ухудшенная, плюс усталость или сонливость. Как не уснуть за рулем — 12 лайфхаков для автопутешественников Но есть другие места и периоды, отличающиеся статистически повышенным риском. Июль и август – ежегодные лидеры по общему числу ДТП с тяжелыми последствиями, к ним близок и сентябрь. Пятница – неизменный чемпион по количеству ДТП, но наибольшее число жертв приходится на субботу и воскресенье. Каждое пятое ДТП (20,4%) происходит с 17 до 20 часов, и в это же время чаще всего давят пешеходов. Самая высокая тяжесть последствий – с полуночи до шести утра (14 погибших на 100 пострадавших). Относительно спокойное и самое безопасное время для поездок – с 8 до 10 часов утра. Отмечена тенденция снижения тяжести последствий в крупных населенных пунктах и увеличения в небольших. В административных центрах муниципальных районов она в 2,2 раза выше, чем в столицах регионов. Ну и самое важное: нетрезвые водители совершили десятую часть ДТП (9,9%) – и дали пятую часть погибших (19,9%) .

Кто виноват и что делать

Основной причиной аварий все-таки являются действия водителей – а не погода, разметка, дороги или внезапно выскакивающие на них люди и звери. Если водитель ночью в дождь едет не 60, а 100 км/ч, вероятность приключений несоизмеримо выше. Но у нас-то скорость часто выбирают не от реальных условий, а по нештрафуемому порогу.

Идеологическая работа с менталитетом водителей идет, но не дает быстрого результата, а что-то предпринять надо прямо сейчас. Активные действия развернуты в нескольких направлениях.

Установка камер фиксации нарушений тоже предусмотрена. Но не только: правительственная комиссия по безопасности движения, возглавляемая Маратом Хуснуллиным, наметила оперативную программу.

В частности, для предотвращения съездов с дорог (и опрокидываний, как их результата) нанесут дополнительные шумовые полосы на двухполосных дорогах при подъезде к поворотам и установят предупреждающие знаки «Направление движения». До 15 мая проведут ревизию загородных трасс в местах, где разрешен обгон – при необходимости заменят разметку 1.5, разрешающую обгон с двух сторон дороги, разметкой 1.11 (только с одной стороны). Обустройство пешеходных переходов – само собой. Станет больше зебр, совмещенных с «лежачими полицейскими», и светофоров на прежде нерегулируемых переходах.

Как видим, меры направлены именно на снижение числа самых распространенных и губительных ДТП – столкновений, вылетов и наездов на пешеходов. Но далее всё опять зависит от водителей. Многим и сплошная разметка ничуть не мешает выезжать на встречку – останавливает только железный забор.

В любом случае можно ожидать если не снижения числа ДТП, то замедления темпов прироста. Хотя есть основания полагать, что идеально обустроенные дороги отнюдь не ведут к уменьшению числа нарушений. Порой наоборот – побуждают ехать со скоростью чуть большей, чем разумная. А ДТП, как мы знаем, это почти всегда результат того или иного нарушения.

Что делать с самокатами?

С 1 марта – то есть, еще до начала катального сезона, средства индивидуальной мобильности были официально прописаны в ПДД. Возможности легального появления СИМ на проезжей части серьезно ограничены.

Что это дало? За девять месяцев 2023 года зарегистрировано 2647 ДТП с участием СИМ – прирост 215,9%. В большинстве случаев СИМ имели двигатель мощностью до 0,25 кВт (69,6%,). Почти 68% ДТП с участием СИМ произошло на проезжей части и на пешеходных переходах.

Счет погибших пока идет «всего лишь» на десятки, но за год их стало больше на 63%. При дальнейшем увеличении числа электросамокатов неизбежен рост всего остального.

Что делать? Предложений много: запретить электросамокаты в пешеходных зонах, запретить несовершеннолетним, запретить их прокат, запретить скорость выше 15–20 км/ч или вообще запретить электросамокаты.

Всё это выглядит полумерами, потому что СИМ – это не только самокаты, владельцев СИМ не обязывают изучать ПДД, нарушения ими правил отслеживают только в ходе каких-нибудь специальных рейдов, а серьезных наказаний не предусмотрено вообще. И внятного решения не видно.

Стабильность – наше всё

Общие пропорции числа нарушений по видам и их последствий принципиально не меняются десятилетиями. Неверно выбранная скорость и нарушение правил проезда перекрестков остаются самыми массовыми нарушениями, а наивысшую тяжесть последствий (16,5) обеспечивает выезд на встречку, особенно там, где этого делать нельзя.

Количество ДТП по видам нарушений и число погибших в них (январь-сентябрь 2023)

Вид нарушения Кол-во ДТП Число погибших Нарушение скоростного режима 18 722 2726 Выезд на полосу встречного движения 7686 2650 Нарушение правил расположения на проезжей части 10 460 1383 Несоблюдение очередности проезда перекрестков 17 272 728 Неправильный выбор дистанции 9304 538 Нарушение правил проезда пешеходных переходов 7046 284 Непредоставление преимущества пешеходу 3226 101 Нарушение правил перестроения 2555 86

Дорожные раздражители, которые бесят водителей, мы собрали тут.