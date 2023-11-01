Штрафы, ДТП, эвакуация. Как облегчить жизнь автомобилистов?

«За рулем» предложил депутатам внести изменения в КоАП

Долгие годы автомобилисты мучаются из-за несовершенства законодательства и следующей за ним административной практики. Мы обобщили многочисленные обращения автомобилистов в наш адрес и вышли со следующими предложениями.

Мелкие ДТП: нет лишению прав!

Предлагаем уйти от застарелой практики, когда за оставление места ДТП при наличии незначительных повреждений авто­мобилей (царапнул машину во дворе, не заметил и уехал) водителей лишают прав на год. Мы предлагаем добавить в статью 12.27 ч. 2 КоАП РФ в качестве одного из вариантов наказания обязательные работы – в случае, если привлекаемый к ответственности водитель признал свою вину и полностью возместил причиненный им ущерб. Или ввести штраф без лишения права управления.

Почему мы это предложили?

Потому что из-за царапины на бампере человека могут лишить прав на год. Есть, правда, альтернатива – арест на несколько суток. Но наш суд – самый гуманный суд в мире. Как правило, судья считает, что арест – это очень жесткое наказание и добропорядочного человека, который нанес ущерб на тысячу рублей и признал свою вину, так жестоко наказывать нельзя – только лишение! Нарушитель умоляет посадить его, но не лишать прав, потому что он работает таксистом или доставщиком, но нет – только лишение! А многодетных и инвалидов вовсе нельзя сажать в кутузку – только лишение!

Если вы полагаете, что мы поощряем предложенными послаблениями оставление места ДТП, то это нет так. Ведь есть и другие случаи в жизни: мелкая авария, договорились на месте, виновник отдал потерпевшему 5000 рублей на месте, чтобы не возиться со страховой – и разъехались. Но это (по закону) является оставлением места ДТП – оба водителя являются нарушителями, что может привести к лишению прав обоих, как виновника, так и пострадавшего в этой аварии! Самостоятельно компенсировать мелкий ущерб нельзя! Только оформлять европротокол или вызывать ГИБДД, других вариантов закон не предусматривает! Кто заметит? Камеры, которые теперь фиксируют и остановившийся на проезжей части транспорт.

А еще есть подставщики, которые работают в тесных дворах: ставят одинаковые царапины на свой и на ваш автомобиль – и угрожают лишением прав. Дел – на копейку, но вас разводят на большие деньги, под страхом лишения.

Статья 12.27 ч. 2 КоАП РФ писалась для тех случаев, когда другому автомобилю был нанесен серьезный ущерб, а виновник, осознавая, что он сделал, умышленно скрылся, чтобы уйти от ответственности. Вот таких действительно нужно лишать прав.

А ведь когда-то была альтернатива в виде штрафа от 1000 до 1500 рублей, но ее убрали в далеком 2007 году, когда вступил в силу Федеральный закон ФЗ‑210. Причина? Желание заставить автомобилистов оформлять аварии по новому закону об ОСАГО.

Уверены, что пора изменить эту статью 12.27 КоАП РФ.

Во‑первых, правильное оформление аварий по ОСАГО уже вошло в водительскую привычку. Каждый год оформляется по 2 млн ДТП.

Во‑вторых, начали лишать прав и тех, кто нанес ущерб дорожно-транспортной инфраструктуре. Знаете, что это? Знаки, столбы, бордюры, а также отбойники! То есть, если вы поцарапали бордюрный камень вашим автомобилем, то есть нанесли минимальный материальный ущерб дорожному имуществу, то вы должны вызвать ГИБДД и оформить ДТП. Если вы этого не сделали, то становитесь формальным нарушителем. Если кто-то вычислит номер вашего автомобиля по камерам, то вы станете пешеходом на год или даже полтора. Справедливо?

По нашему мнению, необходимо вернуть в качестве альтернативного наказания по этой статье или штраф, или обязательные работы, не связанные с лишением права управления, если ущерб незначителен и компенсирован полностью.

Чужие штрафы

С обилием камер перед автовладельцами, которые передают управление своим автомобилем другому человеку (родственник, аренда и т. д.), встала проблема – оплата штрафов. Как их перевести на реального нарушителя?

Всё упирается в формулировки статьи 2.6.1 КоАП РФ, которые обязывают собственника доказывать передачу управления автомобилем другому человеку по каждому штрафу! А если десяток штрафов? А как быть юридическим лицам, которые физически не могут управлять автомобилями? А если вы продали автомобиль, но новый владелец не поставил машину на учет, а все штрафы приходят вам?

Что мы предлагаем? Устранить необходимость доказывания перехода владения или управления автомобилем для каждого штрафа по отдельности и дать возможность собственнику однократно уведомить ГИБДД через Госуслуги о факте перехода прав собственности или передаче автомобиля во временное владение другим человеком для целей вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях.

Если водитель, фактически управляющий автомобилем, подтвердит, что это так, то все штрафы с момента уведомления будут оформляться на него. А собственник уже не будет вынужден оплачивать чужие нарушения.

Кстати, статистика по нарушителям будет более достоверной. Потому что сейчас собственники автопарков скопом оплачивают все штрафы, не связываясь с долгой бюрократической процедурой доказывания по каждому постановлению факта управления автомобилем третьим лицом. То есть владелец парка из 15 автомобилей априори является грубейшим и злостным нарушителем ПДД, ведь он оплачивает нарушения всех 15 водителей. Хотя сам может и вовсе не садиться за руль.

Эвакуация – не для инвалидов!

В статье 27.13 КоАП РФ об эвакуации автомобилей не делается никаких различий, какой автомобиль нужно эвакуировать – обычный или автомобиль инвалида. И вот конкретный пример.

Дмитрий О. – инвалид. Он перенес инсульт, а спустя несколько лет после этого у него обнаружили рак. Дмитрий приехал в больницу, однако свободных мест на парковке для инвалидов не оказалось. Он поставил машину так, чтобы никому не мешать – не перекрыл проезд, на заехал на тротуар. Было лишь формальное нарушение желтой линии разметки.

После приема у врача и других процедур Дмитрий свою машину не обнаружил – её эвакуировали за нарушение требований разметки. На автомобиле Дмитрия установлены знаки «Инвалид», машина внесена в реестр – то есть эвакуаторщики понимали, что это автомобиль тяжело больного человека. Однако машину увезли на штрафстоянку. Формально – всё верно.

Дмитрий, после инсульта и имеющий в анамнезе рак, машину с трудом вызволил. Но это резко ухудшило его и так сильно пошатнувшееся здоровье, также он был вынужден заплатить за «услуги эвакуации» немалые деньги – огромные, для человека, находящегося в таком незавидном положении. Справедливо?

Также нам стали известны случаи эвакуации автомобилей неходячих инвалидов‑колясочников, то есть людей, которые используют специальный транспорт для собственного передвижения. Передать словами их мучения, когда они вызволяли свой автомобиль со штрафстоянки – невозможно.

Именно поэтому мы предлагаем добавить в статью 27.13 КоАП РФ такой текст: «Задержание транспортного средства, оснащенного опознавательными знаками «Инвалид» не допускается».

Что дальше

Мы передали наши предложения в заинтересованные инстанции – в том числе, депутатам Госдумы. Будем информировать наших читателей о результатах – если они будут.

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Автор Петр Шкуматов

Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"