Что бесит водителей: 8 опасных дорожных раздражителей

Эксперт «За рулем» обобщил факторы, которые мешают получать удовольствие от вождения

Помимо прочего, автомобиль дарует радость от процесса вождения и перемещения в пространстве. Правда, в наши времена этого достичь не так-то просто. Во всяком случае, на обычных дорогах крайне затруднительно, особенно в городах. Слишком много раздражающих факторов, подчас превращающих поездку в мучение. А некоторые попросту небезопасны.

Поливалка в левом ряду

Правила содержания дорог требуют регулярно очищать от грязи разделительные барьеры, а также пространство под ними. Чистка идет круглосуточно. В городах, где разделительных барьеров много, ползущая или стоящая в левом ряду уборочная машина – обычное дело.

И она создает проблемы. При плотном трафике один заторможенный ряд обеспечивает серьезные заторы.

Еще хуже ДТП типа «наезд на поливалку сзади на большой скорости». Таких аварий много, и тяжесть последствий в них высока. Хорошенько разогнавшись по левому ряду, водители обычно не ожидают внезапных помех – поливалка отчасти сюрприз. Экстренные маневры или торможения при попытке избежать столкновения также не всегда дают благополучный результат.

Да, поливалки имеют яркий цвет и обозначают себя желтыми маячками, но очевидно, что этого недостаточно. По-хорошему, надо что-то поменять. Возможно, отрегулировать время и методику мойки барьеров – мыть, когда на дорогах меньше всего машин и поливалки хорошо видны издалека.

Ничего, притормозит

Многовато стало водителей, забывших или игнорирующих пункты 1.5 и 13.9 ПДД, которые толкуют, как правильно выезжать со второстепенной дороги на главную.

Делают они так: подъехав к главной дороге и увидев, что по ней в 100–200 метрах быстро движется автомобиль, а за ним на километр никого нет, неспешно выруливают, не ощущая никаких внутренних противоречий. Равно как и потребности «действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения».

Понятно, что это вопрос общей культуры. Но непонятно, как с этим бороться: камеры здесь бессильны, а у гаишников полно других забот. Писать жалобы в суд на основании показаний видеорегистратора – он мне не уступил, накажите его по статье 12.30 КоАП за создание помех? Слишком много времени поглотят такие занятия, по одной поездке можно с десяток жалоб набрать.

Прилипалы

Явление также связано с культурой вождения. Многие водители, видимо, не могут ездить без поводыря и склонны подолгу висеть на корме идущей впереди машины. Понятие безопасной дистанции им либо неведомо, либо они считают всё это предрассудками, а себя – бессмертными.

Между тем пункт 9.10 ПДД требует «соблюдать такую дистанцию, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения». И за нарушения расположения автомобиля на проезжей части установлен штраф 1500 рублей. Правда, нигде не прописано, какова должна быть дистанция.

ГИБДД разъясняет, что безопасной дистанцией между автомобилями, движущимися в транспортном потоке с одинаковой скоростью, считают расстояние в метрах, равное половине величины скорости. То есть при 60 км/ч это 30 метров, при 90 км/ч – 45 метров и так далее. Так что ориентиры есть.

Положа руку на сердце, в большом городе соблюсти эти рекомендации почти невозможно – кроме глухой ночи. А за городом… у нас кого-нибудь вообще штрафуют за несоблюдение дистанции?

Таксисты

Движение в городском потоке всегда связано с тем, что приходится регулярно пропускать такси. По навигатору, а не по дороге, ездят многие, но именно таксисты создают самую насыщенную суету. Без конца мечутся из одного ряда в другой, не в силах решить, какой движется быстрее. При стоянии на светофоре совершают перестроения из четвертого ряда в первый или наоборот. Внезапно обнаружил, что пора поворачивать?

Конечно, мы не должны во всём брать пример с недружественных стран, но в Лондоне, Берлине, Париже, Нью-Йорке кандидат в таксисты среди прочих тестов должен сдать экзамен на знание местности и типовых маршрутов. Рациональное зерно в этом есть. У нас такое требование тоже появилось – сработает ли?

Кроме того, формулировка пункта 2.7 ПДД позволяет трактовать как опасное вождение «неоднократное перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты». Ну и, собственно, непринужденное влезание перед кем-то, вынуждающее сбрасывать скорость, это помеха. Не мельтешите без надобности, все быстрее доедут.

Продолжение – на следующей странице.