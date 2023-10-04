Поездки подорожали, заказы отменяют... – вступил в силу новый закон о такси

Почему водители не хотят получать разрешение на работу в легковом такси, выяснил эксперт «За рулем».

К новому закону о такси оказались готовы лишь Москва с областью, Санкт-Петербург – и, пожалуй, всё. В остальных регионах России про то, что с такси надо что-то делать, вспомнили лишь 1 сентября, когда закон ­вступил в силу.

Попробовали...

В такси «Максим» провели эксперимент: в течение одного дня агрегатор строго и неукоснительно соблюдал все требования закона «О такси». Результат превзошел самые негативные ожидания – всего лишь 2% (два процента) поступивших заказов были выполнены, а стоимость поездки в день эксперимента выросла в пять раз!

Аналогичный эксперимент во Владивостоке дал схожие результаты – 98% заказов не были выполнены, а цена поездки в такси выросла в восемь раз!

И вот прошел месяц с момента вступления в силу нового закона. Напомню, что теперь агрегатор может получить огромный штраф в несколько сотен тысяч рублей за каждую передачу заказа так называемому «нелегалу». То есть автомобилю без соответствующего разрешения.

Для пассажиров вроде как особо ничего не изменилось, как ездили, так и ездят. В мобильных приложениях изменения косметические, но есть и юридические нюансы.

Аренда вместо такси

Агрегаторы придумали, как выйти из положения, когда 98% водителей не имеют разрешения на оказание услуг легковым такси. Теперь такси, то есть машины с шашечками и фонариками, выделены в отдельный класс. Если раньше у нас был «эконом», «комфорт» и «бизнес», то сейчас у нас есть «такси» и все остальные.

Все остальные – это водители, которые не захотели получать разрешение на перевозки пассажиров, но которые зарабатывают этим на жизнь. Для таких водителей агрегаторы придумали схему, когда с их участием между пассажиром и водителем заключается договор аренды транспортного средства с водителем . Это абсолютно законно, а такой договор может быть заключен в электронной форме и заверен электронной подписью водителя. Поэтому теперь, если заглянуть глубоко в недра мобильного приложения, после поездки такой договор можно найти. Если нужно.

Почему водители не хотят получать разрешение на работу в легковом такси?

Во‑первых, для многих это временный заработок. «Бомбят», пока ищут достойную работу. А разрешение получить не так просто, выдается оно на автомобиль на пять лет, отказаться от него тоже сложно. Надо приобретать полис ОСАГО для такси, который стоит дорого. Машина, которая засветилась в работе в такси, стоит на вторичном рынке на 15–20% дешевле – сложно ­продать и в цене потеряешь.

Во‑вторых, многие не работают в такси, а подрабатывают как самозанятые. Это несколько часов работы в день – «на поддержание штанов». Много не заработаешь, но и дома не сидишь. Зачем обвешиваться фонариками и шашечками и обкладываться бумажками для проверяющих?

В‑третьих, некоторые регионы ввели «цветовой стандарт» для такси. Машину надо либо перекрашивать, либо оклеивать плёнкой, а это дорого. Так, в Ростове-на-Дону оклейка машин под такси перед принятием нового закона стала стоить… 100 тысяч рублей.

Что делать?

Атавизм советского такси кочует из закона в закон. Это необходимость ежедневного технического осмотра автомобиля механиком (имеющим соответствующую квалификацию и удостоверение) и прохождение ежедневного медицинского осмотра квалифицированным медиком. Причем не один раз в день, а два! Перед рейсом и после рейса. Данные заносятся в путевой лист, за отсутствие или неправильное заполнение которого штраф в несколько десятков тысяч рублей.

Таксист обязан вести журнал учета путевых листов и журнал учета журналов. За отсутствие журналов – огромный штраф. Журналы должны храниться несколько лет на всякий случай.

Какой смысл самозанятому, который временно подрабатывает в такси, участвовать во всем этом? И нарываться на штрафы, которые сопоставимы с его месячным заработком.

Смысла нет. Поэтому новый закон заработал только в двух столицах. И тут есть два варианта: переносить вступление закона о такси для регионов по фактическим обстоятельствам, получая время на исправление ошибок, или железной рукой заставить выполнять агрегаторов и таксистов требования закона – ведь закон есть закон!

А пока все работают по-старому. Авось, прокатит.

В Госдуме предложили ввести госрегурирование цен и тарифов на такси.

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