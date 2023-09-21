#
Выходные/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нас пугают возможным дефицитом топлива. Начинать бояться?Нас пугают возможным дефицитом топлива. Начинать бояться?
Нефтяники: введение экспортной пошлины приведет...
Диагностировать неисправности и подбирать запчасти в России станет сложнееДиагностировать неисправности и подбирать запчасти в России станет сложнее
Диагностические системы Autodata и TEXA с 24...
Как уничтожить беспилотник – с помощью этого приложенияКак уничтожить беспилотник – с помощью этого приложения
Появилось приложение Радар.НФ для борьбы с...

В России готовят массовые проверки такси

Генпрокуратура проверит, как соблюдается законодательство о такси

1 сентября в России вступил в силу закон, регулирующий работу такси. В частности, законом установлены ограничения для водителей такси, требования к автомобилям и правила для агрегаторов. Введены три региональных реестра такси: реестр служб заказа такси, реестр перевозчиков легковыми такси и реестр легковых такси. Более четко прописаны требования к тарифной политике и хранению сведений по заказам такси.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Как на нас зарабатывают мошенники – топ-5 автоподстав осени-2023

Генпрокуратура проверит, насколько полноценно реализуются указанные изменения. Прокуроры проконтролируют, как региональные органы власти ведут соответствующие нормативные акты и реестры перевозчиков, а также служб заказа такси.

«Также необходимо провести проверку уже принятых актов на предмет их соответствия требованиям законодательства», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Генпрокуратура РФ

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
+1