В России готовят массовые проверки такси

Генпрокуратура проверит, как соблюдается законодательство о такси

1 сентября в России вступил в силу закон, регулирующий работу такси. В частности, законом установлены ограничения для водителей такси, требования к автомобилям и правила для агрегаторов. Введены три региональных реестра такси: реестр служб заказа такси, реестр перевозчиков легковыми такси и реестр легковых такси. Более четко прописаны требования к тарифной политике и хранению сведений по заказам такси.

Генпрокуратура проверит, насколько полноценно реализуются указанные изменения. Прокуроры проконтролируют, как региональные органы власти ведут соответствующие нормативные акты и реестры перевозчиков, а также служб заказа такси.

«Также необходимо провести проверку уже принятых актов на предмет их соответствия требованиям законодательства», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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Источник: Генпрокуратура РФ

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"