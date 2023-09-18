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Водители «попали»: не все новые автомобили смогут работать в такси

Власти Башкортостана запретили таксистам ездить на Lada с двигателями Евро-2

Появились первые любопытные следствия введения в силу закона о такси. Дело в том, что нюансы действия этого закона региональные власти вольны определять самостоятельно – в частности, указывать допустимый экокласс используемых машин.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал республиканский закон, в котором эти требования устанавливаются на уровне «не ниже Евро-3». Пикантность в том, что АВТОВАЗ до 1 февраля 2024 года вполне законно выпускает машины класса Евро 2 – по таким требованиям сертифицированы «упрощенные» Lada Granta.

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Это самая дешевая версия Гранты – как раз та, что чаще всего оказывается на службе в такси. Но в Башкортостане водители на таких машинах устроиться на работу в такси не смогут.

Лицензия выдается сроком на пять лет, и у тех, кто успел ее оформить, проблем не возникнет. Однако для новых работников это однозначно станет препятствием. Инициативные группы уже просят пересмотреть ограничение, снизив планку до Евро 2, но будет ли на это реакция, пока непонятно.

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Источник: npa.bashkortostan.ru

Фото: Deposiitphotos

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За РулемИннокентий Кишкурно
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