Упрощенные Лады: новые подробности — журнал За рулем

Упрощенные Лады: новые подробности

Мера вынужденная — по причине отсутствия некоторых импортных автокомпонентов. «За рулем» выяснил, что изменится в комплектациях машин и когда такие автомобили появятся в продаже.

Материалы по теме
На сколько хватит деталей АВТОВАЗу? Названы сроки

В июне завод начнет выпускать Гранты без системы ЭРА-ГЛОНАСС, подушек безопасности, АБС и системы стабилизации, без второго лямбда-зонда и с моторами второго экологического класса. Безопасность откатится к уровню Жигулей и Самар, а экология — и того дальше.

В июле с аналогичными изменениями запустят Ниву Legend. Себестоимость машин уменьшится, но будет ли дешевле для конечного покупателя, неизвестно.

Упрощенные Лады: новые подробности

АВТОВАЗ просто уберет из конструкции детали, альтернатив которым пока нет.

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянству

Материалы по теме
Новая Лада Веста: что внутри? Сколько стоит?

Антикризисный вариант Весты появится позже — в сентябре. В гамму введут восьмиклапанный двигатель ВАЗ‑11182. Но не в том виде, в котором он нам знаком по Гранте и Ларгусу. Как минимум — заменят свечи реношной размерности на вазовские, потому что такие дешевле.

А если не улучшится ситуация с поставкой компонентов, то, возможно, и вовсе в предыдущей версии под индексом ВАЗ‑11186, которая шла с момента выхода Гранты.

Упрощенные Лады: новые подробности

Кроме того, по слухам, Веста NG появится в переходном варианте: с новой внешностью, но старым интерьером. Будут такими все машины или только часть, в самых дешевых комплектациях, пока неизвестно.

Материалы по теме
По пути АВТОВАЗа: Volkswagen упрощает свои автомобили из-за кризиса

Для выпуска новых модификаций на рынок в Техрегламент, скорее всего, внесут изменения. Основная версия этого документа запрещает выпуск легковых машин без указанных систем. Единственная поблажка сделана еще в 2021 году для системы ЭРА-ГЛОНАСС в связи с дефицитом необходимых модулей. Производители могут делать машины без нее, но обязаны бесплатно дооснастить в рамках отзывной кампании, как только поставки компонентов возобновятся.

Добавить в уже выпущенные автомобили подушки безопасности, АБС и ESP за разумные деньги невозможно, поэтому по ним аналогичной оговорки можно не ждать.

  • План выпуска Весты на ближайшее время смотрите тут.
  • Выбираете универсальный автомобиль на каждый день? В помощь вам автомобильный багажник на крышу от отечественного производителя LUX.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: АВТОВАЗ и depositphotos.com

Наше новое видео
Isuzu Mu-X: рама, дизель, автомат и part-time
Opel Combo Life: запчасти, ремонт, подвеска, автомат, расход
Легендарный «шестисотый» из 1990-х — ретротест Мерседеса W140

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров1141
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: