Упрощенные Лады: новые подробности

Мера вынужденная — по причине отсутствия некоторых импортных автокомпонентов. «За рулем» выяснил, что изменится в комплектациях машин и когда такие автомобили появятся в продаже.

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В июне завод начнет выпускать Гранты без системы ЭРА-ГЛОНАСС, подушек безопасности, АБС и системы стабилизации, без второго лямбда-зонда и с моторами второго экологического класса. Безопасность откатится к уровню Жигулей и Самар, а экология — и того дальше.

В июле с аналогичными изменениями запустят Ниву Legend. Себестоимость машин уменьшится, но будет ли дешевле для конечного покупателя, неизвестно.

АВТОВАЗ просто уберет из конструкции детали, альтернатив которым пока нет.

Антикризисный вариант Весты появится позже — в сентябре. В гамму введут восьмиклапанный двигатель ВАЗ‑11182. Но не в том виде, в котором он нам знаком по Гранте и Ларгусу. Как минимум — заменят свечи реношной размерности на вазовские, потому что такие дешевле.

А если не улучшится ситуация с поставкой компонентов, то, возможно, и вовсе в предыдущей версии под индексом ВАЗ‑11186, которая шла с момента выхода Гранты.

Кроме того, по слухам, Веста NG появится в переходном варианте: с новой внешностью, но старым интерьером. Будут такими все машины или только часть, в самых дешевых комплектациях, пока неизвестно.

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Для выпуска новых модификаций на рынок в Техрегламент, скорее всего, внесут изменения. Основная версия этого документа запрещает выпуск легковых машин без указанных систем. Единственная поблажка сделана еще в 2021 году для системы ЭРА-ГЛОНАСС в связи с дефицитом необходимых модулей. Производители могут делать машины без нее, но обязаны бесплатно дооснастить в рамках отзывной кампании, как только поставки компонентов возобновятся.

Добавить в уже выпущенные автомобили подушки безопасности, АБС и ESP за разумные деньги невозможно, поэтому по ним аналогичной оговорки можно не ждать.

План выпуска Весты на ближайшее время смотрите тут.

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Фото: АВТОВАЗ и depositphotos.com